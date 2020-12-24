2020年即將接近尾聲，中時新聞網委託「大數軟體Infominer輿情系統」分析今年網路最具聲量的人氣辣模，她們不但各個年輕貌美、身材火辣，還推出2021寫真年曆，繼續陪伴每個粉絲度過新年。

TOP1 氣質女神小雪

臉書和IG各擁有135萬、68萬粉絲的網美小雪，有張標緻臉龐、170公分的高挑身材，6年前在電玩展《神魔之塔》活動中扮水巫爆紅，即便捲入賣淫、裸照風波，人氣仍扶搖直上，最近還有狂粉怕她染疫，揚言要放炸彈吃官司，可見魅力無法檔啊！

TOP2 林莎

這位應該就不用多介紹了吧？時常在各大綜藝節目登場的林莎，臉蛋甜美，還有E級棒的豐滿上圍，有「國民初戀」、「台版三上悠亞」的美譽；她今年也推出清涼的寫真年曆，絕對讓你每月都看得滿面春風。

TOP3 解婕翎

女星解婕翎從展場主持、電玩節目班底到綜藝節目通告咖，外型可愛個性又率真，始終擁有超高人氣，她還自嘲是「媽祖級宅男女神」！2021年解婕翎無預警推出個人寫真桌曆，在床上擺出各種撩人姿勢，讓網友看了直噴鼻血，直呼「我還不買爆！」

TOP4 甜心幫安希

喜歡Coser、動漫的朋友們別錯過這位辣模！安希擁有洋娃娃外表和不科學的身材，換上各式角色服可愛又性感，想必買了這本2021年曆，一整年血液循環都很好。

只有這4位美女是不是看不夠呢？來來來～還有6位也很惹火的辣妹們，2021年發行賞心悅目的年曆，一定讓你選擇障礙發作！（以下排列與名次無關）

子涵

辣模子涵歷經賣淫、整容等風波，積極健身和學鋼管舞復出，並籌備個人護膚品牌；2021年她也拍攝性感年曆，化身豪乳特務又美又殺！

奎丁

網紅奎丁在校期間就因美貌受到注意，有「輔大豪乳女神」的美名，闖蕩YouTube圈成績不俗。當然她也沒浪費好身材和人氣，推出籌劃一年的桌曆，從封面就可以看出，大概又是一本會讓男粉看得血脈賁張的巨作啊！

雞排妹

每年都會推出年曆和寫真的雞排妹，當然不會缺席2021年囉！這次的年曆尺度再度破表，還沒開放預購時就掀起轟動。

董梓甯

女團伊梓帆隊長董梓甯（梓梓）擁有姣好臉蛋和魔鬼身材，平常就不吝嗇曬出福利照，這回又推出新年曆，把所有「控」集結成一本全精華，不管是「馬尾控」、「胸控」、「腋下控」、「臀控」、「腳指控」、「腳底控」、「腿控」等通通都有，滿足各個族群的朋友們。

巫苡萱

從職棒啦啦隊打拚到綜藝節目通告咖的巫苡萱，外型亮麗、身材前凸後翹、個性又率真，圈粉無數網友；2021年她推出性感結合陽光的桌曆與掛曆，成果出爐連本人都非常喜歡呢。

艾瑞絲

網紅「反骨男孩」成員艾瑞絲原本是高中英文實習老師，踏入YouTube圈發展更順利，訂閱人數37萬成績不凡；2021年曆她大玩角色扮演，穿上「史庫水」泳衣驚見害羞三角洲，且尺度大到全裸入鏡，讓粉絲心動到直接掏腰包。

(中時新聞網)