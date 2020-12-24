前女F4劉樂妍近年事業重心轉移至大陸後，高調公開國族認同的行徑，讓她被封為「女版黃安」，不過近日衰事不斷的她，似乎又遭遇到麻煩事，她透露快要被微博逼死，因此急得向大陸國台辦求助，不過卻反遭大陸網友酸爆。

劉樂妍在微博發文直指微博已經欠了她很多錢，尤其直播裡面有一萬多元的工資，卻因為證件以及台胞證不能用，因此全數無法領出，至於近來轉戰拍影片賺了158人民幣，礙於國家發的居住證無效，一樣無法將錢領出，讓她急得直接tag大陸國台辦求助，並氣得直呼：「你就是要侵占我這一萬多塊錢就對了」。

劉樂妍因為工資領不出來，急得向國台辦求助。（圖／劉樂妍微博）

有感於近來衰事纏身，讓劉樂妍無奈表示：「在相當難熬的2020年，一萬多塊錢可以逼死一條好漢」，更頻頻追問：「到底什麼时候可以给我領？難道真的一定要统一台灣那一天嗎」，希望能藉此尋求解決途徑。

對於劉樂妍遭遇的情況，有大陸網友給予解答：「哈哈哈哈哈，去工信部試一下」、「把錢轉给可以提款值得相信人，他在直接给你」，但也有人狂酸：「國台辦不管這事」、「「看來祖國統一，要靠你這1萬多塊錢了」。

(中時新聞網)