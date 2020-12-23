【回憶殺】70年代國寶歌手孔蘭薰以《一朵小花》成為家喻戶曉的明星，但感情生活卻不如事業順利，曾離婚兩次、養老金被大女兒騙光，身體也出問題。

孔蘭薰是孔子第76代後人，從小在台北南港眷村成長，高中時加入汽基廠康樂隊開始勞軍，與冉玲玲、姜鳳書並稱「軍中三大兵」；17歲參加台視《群星會》節目牛刀小試，22歲到國賓飯店、日新、七重天等歌廳獻唱，容貌姣好、歌藝又佳，很快地累積知名度，後來因一曲《一朵小花》紅遍大街小巷，是70年代《群星會》的當家歌星之一，風光時可月入20萬以上。

孔蘭薰年輕時長得很漂亮。（圖／中時資料照）

孔蘭薰與第二任老公中視當家小生劉長鳴先有後婚，生下女兒劉沛緹，卻沒能好好走到最後，劉長鳴頻傳外遇導致夫妻感情生變，只好簽字離婚。恢復單身後，孔蘭薰好一段時間都陷入情傷，久久不能自己，根據《自由娛樂》報導，她表示離婚後與劉長鳴像陌生人，痛訴對方連女兒都不聞不問。

孔蘭薰與劉長鳴的結婚照。（圖／中時資料照）

孔蘭薰（右）與女兒劉沛緹 (中)、前夫劉長鳴都是藝人。（圖／中時資料照）

慘事不只這一樁，孔蘭薰本以為年輕賺的積蓄能安享晚年，未料被大女兒和女婿騙光千萬存款和2棟房屋，最後房子遭查封，讓她得了憂鬱症失眠2年，但又礙於生計，偶爾唱眷村或榮民之家辦的老歌場子，2、3個月可能接到1場東南亞商演，平均月入僅1萬元。

孔蘭薰講到過往，不禁淚流滿面。（圖／中時資料照）

事隔多年，孔蘭薰接到大女兒的電話，逐漸釋懷過往的風雨，表示「誰沒犯過錯呢？人不是聖賢」。今年75歲的她，身體明顯老化，心悸、家族遺傳糖尿病、胃絞痛、膽結石、膝蓋退化、暈眩等問題樣樣爆出，3年前曾痛到緊急送醫住院，令劉沛緹擔心不已，但她熱愛唱歌，即便很多活動都被年輕的唱走，還是喜歡站在舞台發光發熱的感覺。

孔蘭薰一生熱愛唱歌。（圖／中時資料照）

(中時新聞網)