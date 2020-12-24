在近期的話題韓劇”我的新創時代”中，一群年輕創業家靠著創意與熱情為自己打造出一番耀眼的新創事業。而隨著後疫情時代來臨，國人健康意識逐漸抬頭，也讓保健食品業者「美日覺醒」嗅到商機，著手設計出更符合現代人生活狀態的全新銷售模式，在這個人人可以是KOC(Key opinion consumer)的年代，只要你有興趣，都有機會透過自己的社群舞台發展銷售業務，追求斜槓人生的目標。

美日覺醒兩款吃的保養品”孅果有感凍”以及”潤肌亮光素”。(圖/業者提供)

美國普普藝術大師”安迪沃荷”曾說:「在未來，人人都可成名15分鐘。」對照今日的世界，他可是遠在三十多年前就神預言了現在全球社群盛行的景象，而保健品品牌「美日覺醒」的創辦團隊看上的就是這一點。如果每個人可以透過自己是主角的社群媒體進行口碑行銷，相較於傳統的銷售方式將能更節省時間與人力成本。美日覺醒品牌創業團隊的Jenna指出，美日覺醒打破傳統模式，不上架一般實體通路銷售，而是經由專營或是斜槓經營的”社群主”向自己的人際網絡進行銷售推廣，由於消費者對社群主的信任度高，所以可大幅縮短產品的銷售旅程，讓銷售更有效率，因此品牌也樂意把節省下來的通路抽成轉換成利潤分享給社群主們，成為一個雙贏的良性商業循環。

「美日覺醒」銷售方式主要是透過社群平台向自己的人際網絡進行銷售推廣，不需投入大筆的創業成本，因此吸引不少年輕女性加入創業團隊。(圖/業者提供)

觀察目前為止陸續加入銷售行列的社群主，美日覺醒創業團隊的Sylvia表示，可能和品牌先推出目標族群多是女性的”潤肌亮光素””孅果有感凍”有關，所以目前加入的社群主女性比例高達七成，其中上班族女生斜槓經營的略高於家庭主婦，顯然這個人人可投入的商業模式，將有機會幫助年輕族群緩解低薪的窘況。而受到疫情不景氣的影響，也有在自己本業之餘投入做專營的社群主看好這個模式而投入銷售。以25歲社會新鮮人Una來說，她在今年11月加入美日覺醒的社群主做銷售，才短短一個月就為自己增加了不少的業外收入，在不影響白天工作的情況下，不需投入大筆創業成本，只需利用一些零碎的空閒時間經營回覆，很適合想增加零用錢的學生，或想增加業外收入的上班族投入。

25歲社會新鮮人Una創業投入社群主銷售一個月，工作之餘可以幫自己增加業外收入，她覺得很開心。(圖/業者提供)

而有關品牌的商品，美日覺醒則先瞄準女性漂亮商機，推出”潤肌亮光素”及”孅果有感凍”兩支產品, 創業團隊的Sylvia拍了拍胸展示對自家品牌的信心表示。”潤肌亮光素”富含對於保養很好的專利水解膠原蛋白、穀胱甘肽、玻尿酸及西印度櫻桃等成分，想要臉龐Q彈水嫩，只要持續食用一段時間都會有感覺。而另一支”孅果有感凍”透過網路影片的推波助瀾，的確讓許多不順的上班族”很有感”，孅果有感凍Q軟的果凍口感不僅好入口，更含有黃金比例的超級水果及綜合蔬果萃取，幫助達到維持消化道機能、排便順暢的效果，推出以來已經有許多忠實的愛用者指名續購。而美日覺醒也展示品牌重視食品安全的決心，全品項都通過SGS農藥、西藥、生菌數、重金屬的零檢出檢測，並投保產品責任險2億元，讓消費者都可以安心食用。

美日覺醒創業團隊的Jenna分享：「”孅果有感凍”果凍口感Q彈好入口、幫助消化，自己都會隨身放一包在包包裡，隨時補充膳食纖維。」。(圖/業者提供)

美日覺醒 Beauty Effect

(中時新聞網)