外界或許對美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）的父親不太熟悉，不過實際上他和川普還挺相像，不論身形、穿著、個性都相當神似，鍵盤網友比對後，驚呼兩人甚至連手都很像，像到「令人煩躁」。
科學家指出，女性傾向尋找和父親相像的對象，梅蘭妮亞可能就是其中之一。「Yahoo Lifestyle」22日報導，網友最近翻出梅蘭妮亞老爸克納夫斯（Viktor Knavs）2017年的舊照，發現現年76歲的克納夫斯和74歲的川普十分相像，包括微胖的身材、喜歡穿著寬鬆的西裝，以及打上川普招牌的紅色領帶。
鍵盤網友甚至耐心比對兩人的手，驚人發現兩人的手同樣都比較小。
網友驚呼他們相像的程度真是「令人嚇壞了」，有惡毒網友評論像到「令人討厭」、「令人煩躁」。
儘管梅蘭妮亞從未坦承尋找像老爸一樣的對象，不過她確實曾說過川普和老爸的個性很像，某一次接受時尚雜誌GQ專訪時，梅蘭妮亞說兩人都一樣勤奮工作，「他們都很聰明、很能幹」，「他們在完全不同的環境中長大，但他們有一樣的價值觀、一樣的傳統」，「我自己和我丈夫很相似，我爸也是，他是一個顧家的人，他有傳統價值，很勤奮工作，我丈夫也是。」
來自斯洛維尼亞的克納夫斯夫婦於2018年8月在曼哈頓宣示入籍美國。美國政治新聞網站Politico報導，在川普上任、並且搬到華府前，梅蘭妮亞的父母和川普一家一起住在紐約川普大樓（Trump Tower），周末也和川普家族在佛州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）度過。
(中時新聞網)
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