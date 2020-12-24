台積電前營運長「蔣爸」蔣尚義將擔任中芯副董事長，引來同樣出身台積電的中芯聯合CEO梁孟松不滿閃辭，還有台灣DRAM教父高啟全10月初也剛從紫光執行副總裁職位退休。為何台灣高階菁英相繼去大陸工作？投行專家分析，他們西進絕對不是為了錢，而是被三大誘因吸引，一是市場規模夠大，且有政府力挺；二是鉅額資金投資不成問題；三是有影響力、成就感也高。

梁孟松在2009年離開台積電後，隨即被競爭對手南韓三星網羅，讓三星的14奈米技術一度超前台積電，被外界形容「台積電叛將」；蔣尚義從台積電退休後，曾於2016年12月20日至2019年6月21日擔任中芯國際獨立非執行董事，而受人尊敬的蔣爸也被扣上叛將這頂帽子。

投資銀行家、藍濤亞洲總裁黃齊元在商業周刊撰文指出，中芯這次挖角蔣尚義實在得不償失，因為梁孟松是技術關鍵人物，目前中芯處於技術世代交替階段，陣前換將是大忌。此外，蔣尚義透露自己最有興趣的是先進封裝技術，現在梁走人，他可能要扛起日常營運，而這並不是一件有趣的工作。

黃齊元認為，對於梁孟松來說，他仍然有很多機會，如幫華為打造半導體事業、重新改造紫光（如同他成功地重整中芯），或是擔任大陸千億半導體大基金操盤人。台積電赴美投資120億美元，大陸政府拿1000億元給能幹的台灣人操盤，絕對比自己土法煉鋼要值得。

「台灣未來最有價值的，不是股票、土地，也不是台積電或聯發科，而是人才。」黃齊元表示，我們的口袋沒有別人深，但腦袋絕對價值連城。死守在台灣絕對不可能實現價值，一定要走出去，當然不一定是中國大陸。

他強調，未來不可能每個人都幫台積電打工，機會在於創造下一個台積電，只要有十分之一的價值就不得了！「未來10年是台灣人才在全球創造價值、實現價值的關鍵時刻！」

(中時新聞網)