大陸一名女大生，在社群平台發問，有個中年男子願意租房、給零用錢包養她，想問問大家看法，結果釣出一名「前輩」分享她花2小時賺1個月生活費的「被包養」慘痛經歷，引起網友激烈討論。

原PO說，她是大學表演系學生，某日參加飯局後，和一個有家室中年男子聊上了，「他說每天都想見我，如果我願意的話可以在市中心給我租個房子，費用全部由他承擔，還會給我可觀的零用錢」，她坦承這其實就是包養吧「我有點猶豫，你們別噴我，就想問問你們怎麼想的？」

貼文曝光沒多久就釣出了「前輩」分享她的經歷。這位前輩說，大三那年去打工，辛苦一整天只拿到人民幣80元（約新台幣350元），看著同伴要啥有啥十分羨慕，因此決定下海。她說那一刻是心情複雜無法言喻，為了3333元（約新台幣1.4萬元），她接受了包養男的請求。對他說：「你先去開房，下課我就來」。就這樣，她拿到自己想要的，也失去了自己所愛的，交往3年男友知情後，選擇分手。

這名前輩也說，出去2小時就能拿到1個月的生活費，高興了，真的會這麼踏實嗎？最後她染上性病，被正宮找上門來、就連學業也受到影響。當時就是「一個人孤苦伶仃，抬頭仰望校園的天空感嘆，苦讀4年大學，我現在什麼都沒了。」

包養話題熱度超高，吸引超過8萬網友留言，大家反應兩極，一派認為社會現實就是如此，「作為1名80後，我竟然沒覺得有什麼不對」、「物質社會就這樣」、「不偷不搶不騙，自食其力沒啥丟人的！」，但也有人認太不可取，「心態壞了，拿再多的錢也很難變回來了」、「小朋友，愛滋現在很多。大學很常見，潔身自好」、「社會上的誘惑太多了」、「這都什麼價值觀」、「這個世界完了！大家都掉進錢眼，這個巨大的黑洞裡了」。

(中時新聞網)