一位媽媽透露，兒子參加班級的耶誕交換禮活動，拆開竟看到4張陌生人的臉孔，讓她爆氣回收。(摘自爆廢公社二館)

為了迎接一年一度的耶誕節，近期許多大人小孩都玩起交換禮物，雖然通常只是玩個儀式，每年總會有人收到令人傻眼的超雷禮物。一位媽媽透露，兒子參加班級的耶誕交換禮活動，拆開竟看到4張陌生人的臉孔，讓她爆氣回收。不過網友卻急勸「先不要丟」，表示應該要留著，明年再送回去。

原PO在臉書「爆廢公社二館」上表示，就讀幼兒園的兒子參加交換禮物活動，規定禮物限100元，兒子卻「抽到籤王」。原PO指出，雖然收到的是馬克杯，還算實用，但細看上面卻印著陌生人的合照，兒子還問「這阿姨是誰阿？」對此，原PO直呼，「想跟這位家長說……您家裡的垃圾我們已經幫您處理好丟進回收了喲。」

貼文曝光後，網友紛紛回應「送這個好過份喔」、「禮物？根本是垃圾」、「夠雷的抽獎禮物」、「傻眼，這要我抽到直接丟垃圾桶」。原PO表示，由於大家都統一把禮物拿給老師，已找不到送該馬克杯的同學。不過當下已安撫兒子，並且趁機教育他，「準備這種禮物是不禮貌的，收到的人會不開心」，後來也替他買了另外的耶誕禮物。

對此，網友更祭出邪惡對策，建議原PO不要急著丟掉馬克杯，應該留著，來年再送回去。「應該要留著，這位同學生日的話在送給他當禮物帶回家」、「捐出去，再抽一次，讓大家都看看這位阿姨」、「應該留著明年抽禮物讓她丟臉」、「不要丟掉，一直轉送看會不會讓馬克杯回家 」。

(中時新聞網)