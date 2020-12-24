網紅團體「反骨男孩」（Wackyboys）正妹成員蕾菈，不僅身材火辣，講話尺度更辣，日前拍片羞曝：「我裝了女性避孕器了。」同時也不忘與超過78萬的粉絲分享，她在裝完避孕器後私密處產生的驚人變化。

蕾菈說大家都知道她結過婚又離婚，甚至生了一個小孩，因此她裝避孕器的原因就是她不想生小孩了，也能保護她自己不會突然懷孕。蕾菈透露她當初裝避孕器約莫花了3000多元，初期還會有大約1個禮拜的不適感，需要一直裝護墊，子宮也可能感到悶痛，但醫生說這些都是正常情況。

我裝避孕器了！這樣還需要戴套嗎？一次解答給你聽！

不只如此，蕾菈還透露裝完避孕器另一症狀，那就是白帶會比較多，「我也是前面1、2個月白帶比較多，可是後面就很正常，甚至改善了陰道發炎。」她更大爆私處也因此出現驚人變化，「現在反而都香香的，味道都很棒棒。」令人聽完忍不住害羞起來。

蕾菈暢談裝避孕器感想，讓攝影師也忍不住好奇，她裝完有無性生活？對此蕾菈一秒否認「沒有」，接著又露出曖昧笑容，稱自己是在去年11月裝的，也不忘呼籲大家若真的想嘗試各種避孕方式，一定要找專業醫生諮詢。

(中時新聞網)