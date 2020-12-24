《國際橋牌社2》如火如荼拍攝中，22日在公佈一段搶先看，驚見國民黨副秘書長顏寬恒、台灣基進黨立委陳柏惟及民進黨籍台北市議員阮昭雄，3人同台客串，還被嗆聲、噴煙、呼巴掌，讓粉絲驚呼「劇組是在玩火」、「拿命在拍戲」。而陳柏惟在本次立委選舉中險勝顏寬恒，昔日對手反倒在戲劇同台。

劇中重現1995年代台灣黑金政治，描述黑道議長掌控黑白兩道的辛辣劇情。兩名分局長及一名派出所所長，被喝醉的議長叫進辦公室「拉直罰站」。劇中飾演議長周定榮的郭耀仁，對著顏寬恒嗆聲還「噴煙」；陳柏惟則是被大力推擠，氣得怒目相瞪；阮昭雄更是犧牲演出，遭到議長巴掌伺候。導演林世章也透露「這場壓力真的很大」，苦笑「看議員臉都被打紅了，實在不知道該怎麼和議員說，要NG再來一次。」

阮昭雄（右二）犧牲演出，遭到劇中議長巴掌伺候。（國際橋牌社劇組提供）

首次參與戲劇演出顏寬恒表示，很高興收到劇組邀請客串第二季。演出的內容事前就知道，也有被告知會跟其他人同台。顏寬恒說在現場看到工作人員的辛苦覺得很感動，當天更大方帶了3000顆自家代言的水餃慰勞劇組，讓劇組晚餐享用水餃大餐。也邀請團隊有空可以到台中玩，「還有很多更好吃的口味跟無名美食」。

從政前就在影視產業擔任製片的陳柏惟，對於拍攝現場一點也不陌生，還自己加戲修改台詞，甚至主動帶著對手戲演員進入狀況，被盛讚非常有天份。陳柏惟說「現場氣氛很好，戲演得很爽，很nice！」從第一季就力挺《橋牌社》，他表示《橋牌社》是一個大膽的嘗試，台灣人有機會去認識到自己的故事，如果橋牌社能夠成功，就表示台灣人願意正視自己歷史這件事又往前一步，成為關鍵節點，也是很重要的一步。

阮昭雄曾在第一季客串，擔任劇中立委陳木寬的助選員，第二季再度客串外，還加戲要劇中議長巴掌伺候，也因每次演出都是拳拳到肉，兩、三次臉就紅了，劇組和演員頻道歉，阮昭雄幽默地說「今天會有車馬費吧？」，表示自己沒關係，戲拍得精彩就行。只是阮議員笑稱，他客串2線1星的派出所所長，以後到議會質詢，遇到高階警官不知道該不該舉手敬禮。

國民黨副秘書長顏寬恒（左起）、台灣基進黨立委陳柏惟及民進黨籍台北市議員阮昭雄客串飾演派出所長。（國際橋牌社劇組提供）

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