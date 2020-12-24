《國際橋牌社2》如火如荼拍攝中，22日在公佈一段搶先看，驚見國民黨副秘書長顏寬恒、台灣基進黨立委陳柏惟及民進黨籍台北市議員阮昭雄，3人同台客串，還被嗆聲、噴煙、呼巴掌，讓粉絲驚呼「劇組是在玩火」、「拿命在拍戲」。而陳柏惟在本次立委選舉中險勝顏寬恒，昔日對手反倒在戲劇同台。
劇中重現1995年代台灣黑金政治，描述黑道議長掌控黑白兩道的辛辣劇情。兩名分局長及一名派出所所長，被喝醉的議長叫進辦公室「拉直罰站」。劇中飾演議長周定榮的郭耀仁，對著顏寬恒嗆聲還「噴煙」；陳柏惟則是被大力推擠，氣得怒目相瞪；阮昭雄更是犧牲演出，遭到議長巴掌伺候。導演林世章也透露「這場壓力真的很大」，苦笑「看議員臉都被打紅了，實在不知道該怎麼和議員說，要NG再來一次。」
首次參與戲劇演出顏寬恒表示，很高興收到劇組邀請客串第二季。演出的內容事前就知道，也有被告知會跟其他人同台。顏寬恒說在現場看到工作人員的辛苦覺得很感動，當天更大方帶了3000顆自家代言的水餃慰勞劇組，讓劇組晚餐享用水餃大餐。也邀請團隊有空可以到台中玩，「還有很多更好吃的口味跟無名美食」。
從政前就在影視產業擔任製片的陳柏惟，對於拍攝現場一點也不陌生，還自己加戲修改台詞，甚至主動帶著對手戲演員進入狀況，被盛讚非常有天份。陳柏惟說「現場氣氛很好，戲演得很爽，很nice！」從第一季就力挺《橋牌社》，他表示《橋牌社》是一個大膽的嘗試，台灣人有機會去認識到自己的故事，如果橋牌社能夠成功，就表示台灣人願意正視自己歷史這件事又往前一步，成為關鍵節點，也是很重要的一步。
阮昭雄曾在第一季客串，擔任劇中立委陳木寬的助選員，第二季再度客串外，還加戲要劇中議長巴掌伺候，也因每次演出都是拳拳到肉，兩、三次臉就紅了，劇組和演員頻道歉，阮昭雄幽默地說「今天會有車馬費吧？」，表示自己沒關係，戲拍得精彩就行。只是阮議員笑稱，他客串2線1星的派出所所長，以後到議會質詢，遇到高階警官不知道該不該舉手敬禮。
(中時 )
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