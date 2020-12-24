以歐美為主的資本主義國家在這場新冠疫情當中遭到前所未見的慘敗，今仍未見紓解，相對地最大的社會主義國家中國大陸則從疫情中迅速翻身，這場防疫競賽無可爭論地已由大陸獲勝。在歐美即將開始接種疫苗之際，大陸也宣佈近期將批准疫苗，並進行全面接種。這場東方對西方、社會主義對資本主義的競賽進入第2階段，歐美能否在疫苗接種上扳回敗局，不只事關國家與人民利益，更是全球矚目的一場體制與理念的競賽。

新冠疫情全球感染人數已超過7800萬、死亡超過1700萬，而且還出現傳染力更強的突變種，許多國家已束手無策，只有把解決疫情的希望寄託於疫苗。目前美國已通2款疫苗並開始接種，歐洲通過1款將於近日進行施打，中國大陸則宣佈近日會通過2款，約在1月進行全面接種，接下來各國的疫苗競賽將在接種的覆蓋率、有效性、價格等問題進行競賽。

最早批准疫苗的美國也是疫情最嚴重的國家，目前有BNT-輝瑞與莫地納2款獲得美國食品和藥物管理局（FDA）批准，並開始為優先群體接種。英國在12月8日批准後開始接種，歐盟則宣佈自12月27日起施打BNT-輝瑞疫苗。

中國大陸方面雖有零星的本土傳播確診病例，但規模很小，各地方政府在疫情應對上已駕輕就熟。只是先前在疫苗研發速度上高歌猛進的狀況，似乎在臨床第3階段後出現停滯。23日大陸防疫專家鍾南山終於透露首批2款疫苗(可能是國藥與科興兩家疫苗)即將批准，業內人士估計約在1月15日開始讓民眾接種，2月中旬接種第2 劑，首批接種人數約為 5000萬人。

歐美衛生防疫部門比較關心的是疫苗生產的速度，畢竟每天有幾十萬人確診，萬餘人喪命，早一天接種疫苗意味著減少大量死亡與醫療資源消耗。美國杜克大學全球衛生創新中心統計，美國政府目前已訂購11億劑，可以再擴增15億劑，以3.3億人口計算（每人2劑），接種覆蓋率可達184%—443%。大約到明年6月，所有人願意接種的民眾都可獲得疫苗，6月以後預計疫情就會受控。其他具備同樣高接種能力的國家和地區還包括加拿大（505%—580%）、英國（290%—420%）、歐盟（199%—264%）、以色列（122%—177%）、紐西蘭（165%—226%）、澳大利亞（226%）、香港（117%）和日本（115%）等。

在疫苗生產速度上，歐美疫苗較中國大陸有些優勢。由於輝瑞與生物新技術研發的疫苗是屬於較新的信使核醣核酸疫苗，製造時不依賴病毒培養與毒株增生，因此生產時程較短，容易量產。而大陸生產的滅活疫苗雖然技術較成熟、儲存也容易，但培養病毒株較花時間，量產速度受限。但大陸目前幾乎沒有什麼疫情，需求並不迫切。大陸衛健委估計，到今年底產量可達6.1億劑，明年可生產10億劑，按此速度，到明年底可以有8億人接種，佔全部人口58%，以這種比例距7成的全民免疫標準還有些距離。雖然這個差距對大國內部防疫現狀影響不大，但可能會影響到與其他國家交流往來，增加一些開放邊境與貿易上的困擾。

包括美國在內的一些國家對大陸疫苗未公佈第3期臨床試驗的數據持質疑的態度，目前這些疫苗緊急接種已達百萬次，大陸官員亦表示「無嚴重不良反應」，但相關爭議仍未平息。專家為此呼籲，大陸必須提高疫苗試驗資料的透明度，經過同行評審，並向世界衛生組織認可的嚴格監管機構(Stringent Regulatory Authorities , SRA)提交監管申請，獲得安全性和有效性的獨立驗證結果，才能解除外界疑慮。SRA監管機構目前全部由歐美和日本的藥監機構組成，大陸藥監部門尚未被列入。

至於費用方面，包括美國在內的許多發達國家都已決定讓國民免費接種，大陸官方尚未作此承諾。鍾南山表示，費用的部份官方已經有所決定，疫苗批准後公佈接種方案時應會一併公佈。目前緊急接種為每劑200 元人民幣(台幣888元)，部份進行緊急接種的地方也出現亂收費現象，外傳每劑最高可達2700元人民幣(台幣12000元)，要打3劑，而且還要找關係才打得到。

經過一年來防疫的紛擾與震盪後，全球受到了不少的驚嚇、恐慌與大量死亡，一年來證明歐美與多數資本主義國家在防疫上一敗塗地，也難怪大陸統治階層對其中國特色社會主義體制信心暴增。在恐怖的2020年即將結束之際，疫苗進入了全球新冠疫情大流行戰場，接下來的就看2021年的疫苗大戰，哪些國家可以為最多的國民以最低價格接種疫苗，還要比較不同疫苗之間的效用，以印證國家的科技實力。到了下半年，競賽結果陸續呈現，歐美等西方資本主義國家能否扳回一城已趨明朗，接下來就是要進入第3階段的經濟復蘇競賽了。

(中時新聞網)