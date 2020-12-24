國民黨團立委夜宿在立法院外 03:462020/12/24 中時 鄭任南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨23日晚間舉辦反萊豬民主晚會，在活動結束後，國民黨團立委夜宿在立法院外，抗議萊豬進口。黨主席江啟臣（前左）也一起打地鋪睡在隊伍的最前方。（鄭任南攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 立委陳玉珍抱著有美國標誌的萊豬打地鋪，準備入睡。（鄭任南攝） 立委鄭麗文早早躺在床上，玩起手機準備入睡。（鄭任南攝） 立委講萬安（前）整理臨時的床墊準備入睡。（鄭任南攝） 立委講萬安（前）穿著紅外套戴口罩入睡。（鄭任南攝） 黨主席江啟臣（左）在立委都就寢後巡視場地。（鄭任南攝） 立委賴士葆（右）與鄰居曾銘宗（左），睡前不忘先聊聊天。（鄭任南攝） 立委萬美玲睡前，不忘先跟陪同的民眾打招呼。（鄭任南攝） 國民黨團立委夜宿在立法院外 (中時 ) #立委 #國民黨團 #立法院外 #夜宿 也許您會感興趣 其他人正在看 政治熱門新聞 黃捷遭移送檢調 時力人頭黨員案為「罷捷」投下震撼彈 - 政治 陳時中怒了？嗆媒體「不用再問」 陳揮文回一句酸爆 - 政治 政府把萊豬的罪壓在蘇醫師頭上 林濁水嘆：這次沈富雄說對了 - 政治 王浩宇急了？ 謝龍介戳中要害斷言下場 - 政治 本土零確診破功後 跨年活動「民調」竟一面倒 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。