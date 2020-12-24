立委陳玉珍抱著有美國標誌的萊豬打地鋪，準備入睡。（鄭任南攝）
立委陳玉珍抱著有美國標誌的萊豬打地鋪，準備入睡。（鄭任南攝）
立委鄭麗文早早躺在床上，玩起手機準備入睡。（鄭任南攝）
立委鄭麗文早早躺在床上，玩起手機準備入睡。（鄭任南攝）
立委講萬安（前）整理臨時的床墊準備入睡。（鄭任南攝）
立委講萬安（前）整理臨時的床墊準備入睡。（鄭任南攝）
立委講萬安（前）穿著紅外套戴口罩入睡。（鄭任南攝）
立委講萬安（前）穿著紅外套戴口罩入睡。（鄭任南攝）
黨主席江啟臣（左）在立委都就寢後巡視場地。（鄭任南攝）
黨主席江啟臣（左）在立委都就寢後巡視場地。（鄭任南攝）
立委賴士葆（右）與鄰居曾銘宗（左），睡前不忘先聊聊天。（鄭任南攝）
立委賴士葆（右）與鄰居曾銘宗（左），睡前不忘先聊聊天。（鄭任南攝）
立委萬美玲睡前，不忘先跟陪同的民眾打招呼。（鄭任南攝）
立委萬美玲睡前，不忘先跟陪同的民眾打招呼。（鄭任南攝）

國民黨團立委夜宿在立法院外

(中時 )

#立委 #國民黨團 #立法院外 #夜宿