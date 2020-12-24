為了解哪些動物容易滅絕，以即早進行保育，英國瑞丁大學研究團隊，在使用統計模型研究656種不飛行的陸地哺乳動物，其大腦、體重、飲食與族群數的關係後發現，哺乳動物如靈長類的腦部大小，與該類物種的數量存在著因果關係。大腦大的哺乳動物因需要更多熱量而數量較少，物種滅絕的風險也較高。

眾所周知，體格壯碩與食量會影響人口密度；但科學家認為，較大的腦容量雖然給該物種開發資源的能力，進而提升物種數；但因為需要更多食物與資源，腦部太大也可能導致物種數下降。

為驗證此一假說，研究團隊針對656種不飛行的陸地哺乳動物，分析其腦容量大小、體重、飲食與數量之間的關係。研究發現，除人類外，靈長類動物與肉食哺乳類動物中，大腦大小與物種數量多寡的關係尤為明顯；不過，這樣的因果關係是否存在於嚙齒類動物與有袋動物，仍有待研究。

此外，研究也發現擁有類似飲食習慣與體重的不同物種，大腦大的往往較大腦小的數量來的少。例如，巴巴利獼猴平均體重為24磅，大腦重3.3磅，每平方公里平均數量為36隻，這數量幾乎是大長臂猿的3倍。

研究解釋，像猴子、狐狸、老虎等哺乳動物，如果擁有較大的腦容量，就需要更多熱量維持腦運轉，這意味需要更多食物與資源來提供熱量，也等於需要更高的謀食或狩獵技巧，從而使其生存挑戰更高。

至於為何部分動物的腦部較大，研究人員認為這是因為牠們搜索與捕獵食物的技巧高超，需要更強大的認知能力，從而使其大腦成長的較大。研究團隊總結，「擁有大腦袋讓牠們更聰明，但這也阻止牠們繁衍為數量豐富的族群」。

當然，影響物種數量的因素多元，如不同的環境有不同的穩定性與競爭物種，這些都可能造成影響，腦容量並非唯一的影響變數。但該研究指出哪些物種可能因腦容量而數量較少，通常數量較少的動物較容易滅絕，故這項研究可供人們即早進行保育措施。

(中時新聞網)