每年都會針對年度通靈蓋亞訊息的命理師沈嶸，堅持實行「每月捐十萬 持續二十年」公益捐獻，本月22日赴財團法人新北市私立榮光育幼院獻愛心，同時也透露通靈蓋亞訊息顯示，新冠肺炎病毒會持續突變，一直到明年5月才會逐漸獲得控制。

每年都會針對年度通靈蓋亞訊息的命理師沈嶸表示，按照蓋亞訊息的顯示，新冠肺炎病毒會持續突變，不如想像中的單純，最新突變的病毒將會在明年一到三月造成更多人死亡，整個疫情要到2021年五月之後疫情才會逐漸獲得控制。

沈嶸近日來到榮光育幼院獻愛心，同時也盼社會大眾發揮愛心捐贈。

在此之前，新冠肺炎疫苗都還無法全面性的覆蓋，並且還有疫苗副作用問題，國與國之間的制裁與戰爭情勢也會升高，會有更多國家運用高科技方式來影響全球，往好的方面可造福人群，壞的方面則是操控人類。

沈嶸近日更前往財團法人新北市私立榮光育幼院送暖，得知今年歷經新冠肺炎疫情以及教師召募困難，育幼院每個月收到政府單位補助僅有17萬，卻需支付每個月約百萬的行政、教育、照護等費用，為了能夠收容更多需要照顧的孩子，育幼院最近積極擴建房舍，同時升級無障礙空間硬體設備，為了給予孩子更完善的空間，總共需要大約五百萬資金缺口。

除了擴建資金之外，缺乏親情溫暖的孩子們很渴望能夠在新年期間一起去看場電影，也希望能有善心人士捐贈電影票券，而面臨寒冷的冬天，育幼院表示需要除濕機、大型付費75L垃圾袋、全新保暖的青少年休閒衣物、電暖爐、棉被等用品，期望社會大眾能夠發揮愛心捐贈，讓孩子們能夠渡過一個溫暖的冬天。

沈嶸力行每月捐款10萬做公益、持續20年的承諾，至今捐款已達150萬，她非常佩服胡瓜、林志玲、蕭敬騰、五月天等藝人朋友定期捐款做公益，幫助台灣社會更好，也期許自己能夠向這些行善的標竿看齊，讓大家相信命理師的同時，也希望自己能夠成為社會榜樣。

(中時新聞網)