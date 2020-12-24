英國新發現一種來自南非、更具傳染力的新變種病毒，讓南非從一天新增3000起確診，暴增至一天9500起。英國政府已對南非祭出旅遊禁令，並呼籲過去2週到過南非的人自我隔離。

英國之前發現2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）變種病毒，傳染力增加70%。不過，英國衛生大臣韓考克（Matt Hancock）下午召開記者會表示，在英國又發現了一種更具有傳染力的新變種病毒，感染的2例都曾到過南非。

韓考克表示：「這種新變種病毒非常令人憂心，因為它同樣更具傳染力，且比在英國發現的新變種病毒更進一步突變。」

他表示，任何在過去2週到過南非，以及任何曾和這兩人有過接觸的人，都必須立即自我隔離。

「每日郵報」報導，南非新變種病毒被稱為501.V2 ，在當地引爆第2波疫情，南非從12月初的每天不到3000起確診，演變到昨天超過9500起。而南非的新變種病毒相較於其他變種病毒，可能在年輕族群當中更具傳染力。醫師已發現新感染患者平均年齡較輕。

南非衛生部長姆希齊（Zweli Mkhize）表示，新變種病毒似乎傳播更快速，但目前還無法得知是否會加重病情，以及是否會讓疫苗失效。

報導指出，南非目前有超過8500人感染住院，超越8月高峰期的8300人，其中多達90%感染新變種病毒。目前英國、德國、瑞士、土耳其、以色列和模里西斯共和國（Mauritius）都已經禁止南非客機入境，企圖遏止病毒傳播。（編輯：楊昭彥）1091224

(中央社)