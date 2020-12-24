案765的紐籍機師視防疫為無物，頻鬼扯的囂張態度惹火全民，要求長榮開除機師，長榮也在今晚(23日)即刻免職。但有內部同事爆料，指出該名機師早就「前科累累」，完全不把疫情當一回事，咳嗽也不戴口罩，更傳出在巴黎時違反公司防疫SOP趴趴走一事，同事也做出回應。

根據《TVBS》報導，一名同事受訪時相當憤怒，表示「連我都對他很不滿了，不尊重自己的工作、專業與同事的健康，其他同事也都有相同的心情」。

這名同事表示，染疫紐籍機長相當資深，也是當班、執勤人員中職位、權力最大的，別人提醒他，他不重視也不在意，已經是惡意違反防疫SOP。

對於外傳該名機師違反防疫SOP，在巴黎大街上趴趴走，這名同事則表示「有在傳啦」，但公司沒有掌握到明確證據。

同事表示，公司制定的規則相當嚴，外站住宿一律禁止外出，就連用餐時，就算餐廳有開放，也不得到餐廳用餐，必須使用客房服務，在房間內吃飯，他更透露，已經有員工違反規定被開除了。

針對該名染疫機師，長榮航空也在昨(23日)發出道歉聲明，並在晚間決議予以免職，即刻生效。

(中時新聞網)