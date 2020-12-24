一名法國官員今天表示，過去兩天以來，英國在脫歐貿易協商中做出重大讓步。協商人員距離達成協議又更靠近一步。

這名拒絕具名的消息人士告訴路透社：「過去48小時協商期間，英國人已做出重大讓步。」

消息人士說，在漁權方面，英方最新立場跟一週前相差「甚遠」，但他未多做說明。當時倫敦提議讓歐洲聯盟（EU）獲准進入英國水域3年，同時減少80%捕撈額度。（譯者：楊昭彥）1091224

(中央社)