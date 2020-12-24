脫歐貿易協商現曙光 消息人士：英做出重大讓步 04:082020/12/24 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 脫歐貿易協商現曙光 消息人士：英做出重大讓步。(示意圖/shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 一名法國官員今天表示，過去兩天以來，英國在脫歐貿易協商中做出重大讓步。協商人員距離達成協議又更靠近一步。 這名拒絕具名的消息人士告訴路透社：「過去48小時協商期間，英國人已做出重大讓步。」 消息人士說，在漁權方面，英方最新立場跟一週前相差「甚遠」，但他未多做說明。當時倫敦提議讓歐洲聯盟（EU）獲准進入英國水域3年，同時減少80%捕撈額度。（譯者：楊昭彥）1091224 (中央社) #協商 #消息 #脫歐 #英國 #貿易 也許您會感興趣 其他人正在看 國際熱門新聞 孕婦赴美產子 收天價帳單崩潰 曝原因反被嗆活該 - 國際 梅蘭妮亞老爸根本川普翻版 網驚：像到令人煩躁 - 國際 1,400 露骨裸照大公開 泰貴妃情敵下重手 - 國際 根本是暴行！川普與盟友密謀戒嚴 軍方一句話立馬切割 - 國際 英國發現南非新變種病毒 同樣更具傳染力 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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