全球新冠疫情近期持續升溫之際，今天傳出令人憂心的新發展。英國今(24)日又發現新變種病毒，來自南非、更具傳染力，讓南非從一天新增3000起確診，暴增至一天9500起。英國政府緊急對南非祭出旅遊禁令，並呼籲過去2週到過南非的人自我隔離。

Matt Hancock announces more areas of England to enter tier 4 as another Covid variant is detected

英國日前才剛宣布發現新冠變種病毒，傳染力大增70%。沒想到才過幾天，疫情發展雪上加霜。英國衛生大臣韓考克（Matt Hancock）今天召開記者會證實，在英國發現一種更具有傳染力的新變種病毒，感染的2例都有南非旅遊史。韓考克表示，最新發現的變種病毒「非常令人憂心」，因為除了同樣更具傳染力之外，比在英國發現的新變種病毒「更進一步突變」。

根據「每日郵報」(Dailymail)報導，南非新變種病毒名為「501.V2」，已在南非當地引爆第2波疫情，南非從12月初的每天不到3000起確診，演變到昨天超過9500起。

更令人憂心的是，南非的新變種病毒相較於其他變種病毒，可能對年輕族群更具傳染力。臨床醫生發現，有越來越多年輕患者染病，新變種病毒極有可能推波助瀾導致南非的第二波疫情。南非衛生部長姆希齊（Zweli Mkhize）表示，新變種病毒似乎傳播更快速，目前還無法得知是否會加重病情，以及是否會讓疫苗失效。

報導指出，科學家10月中旬首次發現了這種新病毒，它可能已經傳播到更遠的地方，但是許多國家，尤其是非洲國家，沒有像英國和南非那樣詳細地檢查病毒樣本。目前，每週從南非開普敦飛往倫敦的航班有四班，從約翰尼斯堡出發的也有四班，這顯示自11月初以來，從南非到英國的航班可能至少有50班，可能有數千人進入英國，而英國不需要實施邊境測試。目前包括：英國、德國、瑞士、土耳其、以色列和模里西斯共和國都已經禁止南非客機入境，以遏止病毒傳播。

英格蘭公共衛生署（PHE）教授霍普金斯（Susan Hopkins）表示，仍在研究來自南非的新病毒，有信心若實施旅遊禁令和居家隔離，將能有效控制新病毒傳播。

根據「每日郵報」，英國在過去24小時內又新增39,237例新冠確診病例，這是自大流行開始以來的最高數字。今天也新增744例新冠死亡病例，比上週增加了22％，是自4月29日以來死亡人數最多的一次。

韓考克今天宣布，更多地區從26日起將提高至第4級疫情警報，包括英格蘭的薩塞克斯郡（Sussex）、牛津郡（Oxfordshire）、索夫克郡（Suffolk）、諾福克郡（Norfolk）和劍橋郡（Cambridgeshire）等，預計將影響600多萬人。累計英國受到第4級警報影響的民眾來到2400萬人，約佔英格蘭總人口的43%。

(中時新聞網)