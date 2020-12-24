小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（24日）新聞重點。

【1】足跡竟有隱藏版 國民黨議員怒轟中央

案765紐西蘭籍機師違反防疫規定趴趴走，國民黨台北市議員徐巧芯昨公布疫調圖，揭露紐籍機師12月9日在北市足跡後，竟遭中央以開罰施壓、要求下架相關資訊，多位藍營議員昨在市議會大會怒轟中央隱匿足跡，但仍有綠營議員回嗆護航。

【2】六都跨年 不排除喊卡改直播

中央疫情指揮中心拍板，各地跨年活動戴口罩、禁飲食仍可照辦，但東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處昨宣布取消「2021福隆迎曙光」活動，六都市長則強調視疫情發展可能臨時喊卡；天后張惠妹台東跨年演唱會，搖滾區將限制1萬5000人，由於場所禁飲食，備好料的攤商們，擔心血本無歸。

【3】無視腸衣含萊劑 陳吉仲稱驗不出

萊豬即將進口，為鼓勵民眾優先購國產豬，農委會推「台灣豬標章」供店家懸掛，但進口腸衣仍可申請該標章引爭議。農委會主委陳吉仲昨表示，腸衣占香腸加工比例不到3％，「即使腸衣有萊克多巴胺，但檢驗出來也幾乎沒有」，若使用台灣豬肉就寫台灣，但腸衣要另標示產地來源國。

【4】英倫疫情失控 法比荷重啟邊界

新冠病毒肆虐全球，美國過去一周每33秒奪走一命，歐洲死亡人數突破50萬大關。變種病毒失控的恐懼，以及隨之而至的50餘國旅行禁令，令脫歐搞不定的英國身陷雙重絕望中。好消息是法國、荷蘭和比利時，23日起有條件重開邊界，但官員坦承，要消化卡關的數千輛貨車潮，恐怕要拖到耶誕節。

【5】移工零付費 限家庭看護及幫傭

印尼政府今年7月時宣布明年移工將「零付費」，包括來回機票等11項費用都將由我雇主負擔，仲介初估約7萬至10萬元；我與印尼昨天舉行首度「零付費」會議，確認明年1月15日起實施的「零付費」適用對象僅針對新進的家庭看護工及家庭幫傭，不會對現有的約19萬個家庭有立即影響，從1月15日後換約的雇主恐怕就要負擔續約相關費用。

(中時新聞網)