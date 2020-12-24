在鄉村孩童中知名的「何爺爺跳跳屋」，每次只要到學校辦活動，操場瞬間變成一日歡樂迪士尼，6年來跑了457 場，擄獲超過20萬名學童的笑容，但首場屏東玉田國小的活動，不僅讓何爺爺何茂成永生忘懷，當天低年級學童震耳欲聾的歡笑聲，讓高年級小朋友無心上課，連任教27年的老師都讚嘆「從來沒見過這種景象！」。

何爺爺跳跳屋6年來逐漸打開全台歡樂知名度，跳跳屋主人翁何茂成說，自費買氣墊屋供孩子玩樂，2014年7月，跳跳屋正式和孩童相見歡，他永遠記得，當天在屏東玉田國小架設氣墊屋時，小朋友就不停在操場探頭探腦，敲了上課鐘仿佛沒聽見一樣，仍駐足在現場。

何茂成說，當天，現場先開放讓低年級小朋友玩，孩子們又跳又笑又叫，震耳欲聾、歡雷動的笑聲響徹雲霄，讓高年級小朋友根本無心上課，不斷往窗外張望，連老師也好奇「到底發生何事？」還有教職人員直說「任教27年從沒看過這種景象」。

何爺爺跳跳屋2014年7月正式在屏東玉田國小登場，小朋友歡笑聲連校內老師都說，任教27年沒見過。（圖／何茂成提供）

後來因南台灣太熱，何茂成決定採購可玩水消暑各式滑水道，何茂成說，沒想到，有了滑水道更不得了，小朋友興奮指數簡直暴衝3倍，只要活動當天，不用人叫起床，小朋友自備泳衣提早到校，學校操場瞬間變成「一日水上樂園」，小朋友們每個人玩得全身濕透，也樂此不疲。

何茂成和妻子郭嘉喬賣房自費購買各式氣墊屋和滑水道，至今已買下50多座，最令人震撼的是重達2800公斤價值200萬的巨無霸滑水道，何茂成說，巨無霸滑水道體積就像「超大型加農砲」，他記得第1次運抵花蓮區一所國小操場時，當天適逢學校周會，全體師生行注目禮，小朋友目瞪口呆驚呼「大砲」的神情，令他至今難忘。

從沒玩過跳跳屋的小二女生陳筠媜，下課時先乾玩過癮，看到何爺爺立馬衝過來，先和他「give me five」；小六男生蔡坤辰則玩了不下數十次滑水道，開心地說「這是最好的畢業禮物」。

何茂成每次活動除了細心照護學童安全，閒暇時還會彈吉他高歌跟小朋友同樂。（圖／宋岱融攝）

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(中時新聞網)