「何爺爺跳跳屋」打開孩童歡樂知名度，跳跳屋從偏鄉轉進市區，但的1場失竊記，險些中斷跳跳屋歡樂氣氛，2016年某月，1輛載著價值130萬、4座氣墊的小貨車，在參加「屏東風箏節」前夕被小偷開走，「小朋友的快樂一夕被偷走」，小貨車在兩周後被警方尋獲，但已遭解體，所幸竊賊認為氣墊不值錢，棄置果園被順利找回，讓虔誠基督徒的何茂成感激地說：「這是神的恩典」。

何爺爺在小朋友的心目中，成了宛如「聖誕老公公」的角色，只要何爺爺何茂成在校園出現，小朋友簇擁著何茂成，大喊「何爺爺好」。

2020年12月8日，本刊直擊，何爺爺跳跳屋在三民國小受邀參加百年校慶前夕，先到學校架設氣墊，何茂成一現身，隨即被小朋友包圍，何茂成低頭問：「小朋友，你們念哪一個年級？有沒有玩過跳跳屋啊？」這句話6年來已成為何茂成一看到小朋友的標準招呼語。

何茂成每次帶著跳跳屋巡迴各偏鄉都是校長兼撞鐘，他的志工感概何爺爺賣屋舉債辦活動，入不敷出，盼外界共襄盛舉。（圖／宋岱融攝）

何爺爺跳跳屋2016年前，免費提供讓小朋友玩樂，也串起小朋友的歡樂記憶，但2016年6月，一輛滿載4座氣墊屋和滑水道的小貨車在參加屏東風箏節時，竟被竊賊偷走，但何茂成對於剛買不到2年價值80萬元的小貨車不心疼，卻感慨氣墊被載走，就像小朋友快樂一夕被偷走。

後來，因媒體報導，警方在2周後逮獲竊賊，但貨車已遭解體，氣墊則被棄置在果園順利找回，讓何茂成感激地直呼「神的恩典」。

何爺爺跳跳屋後來因小貨車失竊，原本免費提供給小朋友玩樂的氣墊屋，因損失慘重，後來改為酌收每場3萬至5萬費用，但每年得維修、更新、員工薪水、倉庫租金等費用得花費百萬元的開銷來說，仍入不敷出。

因為何茂成夫妻無私奉獻行為感動，而自願加入志工團的高中資訊科退休教師連振輝，利用資訊專長幫忙架官網，他感概何爺爺賣屋舉債辦活動，入不敷出，又因學校頻邀約盛情難卻，盼「社會有錢出錢，有力出力，幫何爺爺繼續做公益」。

何茂成到各大校園設置跳跳屋都親力親為，包括開車運送各種道具。（圖／宋岱融攝）

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(中時新聞網)