「何爺爺跳跳屋」，這座充滿孩子銀鈴般笑聲的「歡樂天堂」，宛如台版「霍爾的移動城堡」，6年來已「移居」457次，為維持跳跳屋的開銷，何茂成至今已賣3棟房子，花了超過3千萬，妻子郭嘉喬生病也坐著輪椅現身活動現場當DJ，大愛精神令人感動，何茂成說，「沒想過跳跳屋會做到何時，這是上天賦予他們夫妻的使命，能辦一場算一場，多帶給孩子歡樂一天就算一天」。

本刊直擊，本月7日高雄市三民國小百年校慶前夕，何爺爺跳跳屋受邀到校到校架氣墊屋，說是「團隊」，但其實加上何爺爺也只有4個人，得靠學童幫忙將各類型氣墊以推車運送到定點，在老師的一聲令下，一綑綑的黑色氣墊就這樣送到操場上等候充氣。

何茂成和妻子郭嘉喬，是東海大學外文系差三屆的學長學妹，夫妻感情鶼鰈情深。（圖／何茂成提供）

一整個下午，只見身高僅169公分的何爺爺，在三民國小操場不斷穿梭，一會兒當搬運工，一會兒當監工，整個操場到處穿梭，記者看他駐足環視現場時，趕緊抓緊時間趨前採訪，這才串起「何爺爺跳跳屋」背後感人的故事。

不僅賣3房維持跳跳屋供給小朋友無限歡樂，何茂成妻子郭嘉喬甚至賠了健康，郭嘉喬因過於操勞，去年中旬，被檢查出罹患多發性骨髓瘤，體重從56公斤爆瘦至42公斤。

12月8日， 三民國小活動當天，久未露面的郭嘉喬坐輪椅出現，堅持做著以往DJ的角色，何茂成和小朋友互動時，三不五時走到妻子身旁，摸摸頭、拿水給妻子喝，夫妻互動情深，有小朋友走近喊「謝謝何奶奶」，郭嘉喬會揮手招呼，還拉下口罩露出難得笑容。

何茂成早年是外銷成衣商長期旅居國外，常見各種園遊會擺放各式跳跳屋，想讓台灣偏鄉孩子也能體驗樂趣，遂成立何爺爺跳跳屋巡迴。（圖／何茂成提供）

郭嘉喬曾叮嚀活動現場安全性，「帶給孩子們歡樂，現場不能有閃失」，讓何茂成警惕在心；他自比「阿甘正傳」裡的阿甘說，他就像阿甘有一股傻勁往前衝，而妻子就是支撐他往前衝的力量，「真的很感謝太太，願意跟著我委身」。

記者問何茂成「跳跳屋打算做到何時？」何茂成思索幾秒鐘，給了一個令人遐想的答案，「我沒想過這件事，這是上天賦予他們夫妻倆的使命，能辦一場算一場，多帶給孩子歡樂一天就算一天」。

12月8日適逢高雄三民國小百年校慶，何爺爺的跳跳屋，如台版「霍爾的移動城堡」，帶給小朋友無限歡樂。（圖／宋岱融攝）

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)