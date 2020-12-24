台股衝上萬四大關後，十二月有四天爆出三千億元鉅量，對此，台灣綜合研究院創辦人劉泰英警告「恐有崩盤危險」，外資圈元老谷月涵也說：「漲到差不多了！」財信傳媒董事長謝金河則淡定地要股民「定靜安慮得」。

面對年底台股來到萬四驚險高檔，年終獎金即將落袋的小資族該如何布局進場？本刊邀請到資深證期分析師李全順、第一金投顧董事長陳奕光、台新投顧副總經理黃文清、國泰投信投資顧問楊正豪、國票證券投資顧問研究員陳靖元及《存股致勝心理學》作者之一的孫太，提出他們的見解與分析。

台灣綜合研究院創辦人劉泰英示警，股市很難站穩15,000點關卡，恐有崩盤危機。（圖／報系資料庫）

多位證券分析師及理財達人建議，「積極型」小資族及零股族，可從「疫苗施打率」追蹤全球經濟復甦，以「美式足球隊」為戰略，布局晶圓代工及科技業；而明年東京奧運可望引爆運動類股，勢將成為盤面亮點。若是「保本型」投資人及存股族，專家認為不妨從金融股入手，或從ETF「元大台灣50」（0050）中挑選個股。

台股5G題材延燒，帶動供應鏈個股，相關主題式ETF的規模也衝破百億元大關。圖為日前台股最大5G ETF「國泰台灣5G+」上市記者會。（圖／馬景平攝）

針對中央銀行總裁楊金龍日前指出「新台幣匯率『二八』字頭，可能成為短期新常態」，李全順認為，「美國總統拜登入主白宮後，美元走勢才可能會明顯反彈，明年下半年有機會轉強」，長期投資者可趁美元弱勢分批承接。

黃文清則建議，美元看跌，投資人可往新興市場移動，考慮大中華、東南亞、韓國等以當地幣值計價的基金與ＥＴＦ。不過，隨著英、美民眾接種疫苗普及，經濟將很快恢復正常，ＱＥ（量化寬鬆，央行挹注資金到銀行，以維持極低利率的貨幣政策）資金不再那麼寬鬆，明年下半年美元可望轉強，屆時須考慮美元計價商品。

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(中時新聞網)