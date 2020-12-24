目前盤中零股交易以權王台積電居冠，ＥＴＦ「國泰台灣５Ｇ＋」（00881）零股的買氣也往上衝，這與５Ｇ、配息題材及台積電十二月十七日除息有關，顯見股民對於「入主台積電最輕鬆、最低價」的投資術相當捧場。

至於「穩健型」小資族如何買進股價已飆破五百元的台積電等龍頭產業？台新投顧副總經理黃文清黃文清表示，小資族可定期定額買零股。資深證期分析師李全順認為，台積電股價突破500元大關，很多投資人買不下手，可以考慮盤中買台積電零股，或者「短線價差操作，買黑不買紅，逢反彈就出清持股，來回操作」。

國票證券投資顧問研究員陳靖元進一步分析，今年度十月二十六日盤中零股交易上線，過往投資投資高價股價受到資金規模的限制，然而盤中零股交易上線後就限低高價股的投資門檻，台積電就是一個很好的例子。

目前台積電股價五百多元，若是購買整張就要五十萬元左右，非常不利小資族的參與，不過在零股交易時，小資就可以用十股或一百股為單位入場，另外也可以小單位分批進場，讓操作上不致因一次的進場，而限制部位的彈性。

國泰投信投資顧問楊正豪則說，台灣護國神山台積電買一張需要五十萬，不是一般投資人可以拿來持續買進的，事實上投資人可以透過一些ETF，當中包較高的台積電權重，輕鬆投資。

比如說目前新上市的國泰台灣5G+ ETF（00881），掛牌價15元，對於小資族而言，是更容易入手的選擇方式，或者也可參考一些其他台灣的科技股ETF，可以有同樣的效果。

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(中時新聞網)