桃園市龜山區文化二路昨（23日）晚間傳出街頭擄人案件，有民眾目擊一位騎單車的民眾行經該路段時，突有一輛銀色轎車停在前方，從車上下來3名惡煞強行將人擄走，僅剩一輛腳踏車倒在路上。據悉，警方已緊急趕赴現場尋人，此案亦在網上掀起討論。

一位民眾昨日深夜在臉書社團《桃園爆報》發文，時間約莫是晚間11時40分，於文化二路的遠窗外看見一名騎著單車的人，突被一台銀色的轎車擋住去路，從車上走下3名惡煞強行擄走人，現場只留下一台腳踏車倒在地上。

原PO表示，因夜晚視線不佳，再加上距離遙遠，因此無法確認究竟遭擄走的人是男是女，他擔心會發生什麼事便害怕的上網求助。文發出後，網友也火速請他報警，以免發生憾事。

據《ETtoday新聞雲》報導，大華派出所表示，接獲報案後已立即派員赴現場蒐證，也積極調閱監視器確認中是否真有此案，將進一步釐清全案。

此文也在網路上掀起討論串，網友紛紛留言，「這種緊急的事情，直接打電話報警了」、「太恐怖了，現在都可以在街上這樣擄人？」、「天啊⋯⋯別真的是刑案啊！」、「太可怕了」、「希望人平安」。

(中時新聞網)