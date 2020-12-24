桃園市龜山區文化二路昨（23日）晚間傳出街頭擄人案件，有民眾目擊一位騎單車的民眾行經該路段時，突有一輛銀色轎車停在前方，從車上下來3名惡煞強行將人擄走，僅剩一輛腳踏車倒在路上。據悉，警方已緊急趕赴現場尋人，此案亦在網上掀起討論。
一位民眾昨日深夜在臉書社團《桃園爆報》發文，時間約莫是晚間11時40分，於文化二路的遠窗外看見一名騎著單車的人，突被一台銀色的轎車擋住去路，從車上走下3名惡煞強行擄走人，現場只留下一台腳踏車倒在地上。
原PO表示，因夜晚視線不佳，再加上距離遙遠，因此無法確認究竟遭擄走的人是男是女，他擔心會發生什麼事便害怕的上網求助。文發出後，網友也火速請他報警，以免發生憾事。
據《ETtoday新聞雲》報導，大華派出所表示，接獲報案後已立即派員赴現場蒐證，也積極調閱監視器確認中是否真有此案，將進一步釐清全案。
此文也在網路上掀起討論串，網友紛紛留言，「這種緊急的事情，直接打電話報警了」、「太恐怖了，現在都可以在街上這樣擄人？」、「天啊⋯⋯別真的是刑案啊！」、「太可怕了」、「希望人平安」。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。