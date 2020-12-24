封測廠矽格(6257)公告董事會通過2021年資本支出預算案，預計將投資35.16億元，用於汰換設備及擴充產能需求，金額創下歷年次高。公司表示，資金來源以自有資金及銀行融資為主，各項資本支出預算執行將依客戶需求、市場狀況而彈性調整。

法人指出，矽格採審慎策略訂定隔年資本支出預算，並於當年中視實際需求追加預算規模。觀察近3年資本支出預算變化，2018年自10.9億元追加至19.47億元，去年自11億元追加至28.85億元，今年則自17.19億元追加至39.94億元。

不過，矽格實際資本支出往往高於預算規模，據先前法說揭露，2020年前三季資本支出已達50億元，已超出追加後的預算規模，且本季資本支出估約9億元，主要為提前因應客戶明年5G手機、無線網通、電源管理、車用電子晶片等測試產能建置。

矽格先前法說時指出，5G趨勢帶動產品測試時間拉長，加上需求數量較多，對未來測試需求較樂觀看待，亦較勇於擴大資本支出。公司明年看好5G智慧型手機晶片成長動能最強，其次依序為網通、車用、人工智慧（AI）晶片，目標明年5G貢獻自15％提升至25％。

(時報資訊)