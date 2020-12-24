長榮航(2618)昨日傍晚召開紀律委員會，確定紐籍機長違反相關防疫規範，對其做出免職處分，即日生效。

長榮航調查後還原當時情況，12月17日之前紐籍機長所執勤的所有航班，航行報告中均未提到機組人員違規之狀況。直到12月17日晚間女副機長向公司回報確診，並報告公司紐籍機長在駕駛艙內未戴口罩，公司立即於12月18日啟動調查程序，惟當時紐籍機長並未據實以告。12月19日同機組日籍機長亦確診，長榮航致電關懷兩位副機長並請他們依事實陳述回報相關事件，兩位副機長皆回報，女副機長曾於駕駛艙內當面提醒紐籍機長，要求戴上口罩，長榮航也將此證據列入紀律委員會懲處依據之一。

紀律委員會根據調查證據，認為紐籍機長明顯違反交通部民用航空局制訂之「國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則」、《傳染病防治法》第43條第2項規定妨礙、規避疫調，造成公司商譽及形象嚴重受損，已達《勞動基準法》第12條第1項4款之情節重大之規定達到懲戒性解僱之衡量標準，長榮航空依「飛行員管理手冊」第13.3.6.條、第14.3.條之規定，並經紀律委員會一致決議，對紐籍機長做出免職處分。

長榮航指出，大部分機組人員謹遵防疫規範，惟個別員工的行為破壞所有人在防疫上的努力，長榮航在管理督導上責無旁貸，本次事件所暴露的防疫漏洞，長榮航也已經與指揮中心及民航局召開會議，研議更完善流程，在防疫措施及管理制度上強化與改進。

此外，華航(2610)也表示，將擴大關懷機組員的監管機制，提醒機組員勤洗手、使用酒精消毒；嚴格要求執勤全程戴口罩，違者將依員工獎懲規定從重議處；對於違反防疫規定情節重大者，將處以停職、甚至解僱。務必做到全方位保障機組人員安全，嚴格落實防疫。

(時報資訊)