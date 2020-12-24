長興材料(1717)自結11月份稅前盈餘3.85億元，較去年同期成長58.39％，前11月稅前盈餘29.86億元，年增11.36％，每股稅前盈餘2.41元。近期原料價格上漲，下游客戶增加備貨，以及中國大陸景氣持續復甦，合成樹脂、特用材料兩大事業單位出貨量明顯增加，拉動11月營收創下歷史單月次高，因原物料漲價反應成本上升，11月營益率9.99％略低於上月，但仍在歷史高位水準，單月營業利益與稅前盈餘均較去年同期大幅成長。

長興表示，部分成本反應原物料上漲，11月的營業毛利額雖仍較上月增加，但毛利率略低於上月表現，營益率9.99％也較上月略低，但還是維持在公司歷年來的高位水準。因年底季節性費用增加等因素，11月稅前盈餘較上月減少14.20％，但仍較去年同期成長58.39％。

客戶在10、11月提前備貨之後，預期12月出貨可能下修，不過整體而言，長興材料第四季表現仍是淡季不淡。對於原物料上漲的影響程度，長興表示對公司的平均毛利率有部分影響，其中，傳統的合成樹脂事業單位成本及毛利率受原物料價格變動影響較大；特用材料、電子材料事業單位則相對穩定。第四季原物料上漲雖造成毛利率略降，但在營收逐季走升的趨勢下，預期獲利仍將有相應的表現。

(時報資訊)