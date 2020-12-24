第11次全國科學技術會議23日閉幕，會中針對4大議題取得4項共識，包括強化女性人才培育與科研參與、持續支持基礎研究、推動產業智慧化與數位經濟發展、推動智慧健康照護，並據此訂定2021～2024年「國家科學技術發展計畫」，逐步實現台灣2030願景。

行政院副院長沈榮津致詞時表示，此次大會以「創新、包容、永續」為台灣2030願景，會議落幕是下階段工作的起點，行政院各部會將共同攜手合作、發揮最大執行力，落實國家的人才培育、基礎科研、經濟發展及安居家園等關鍵策略，以實現台灣2030願景。

沈榮津聽取會議總結報告，針對人才與價值創造部分，指出日本政府因少子化而提出許多競才計畫，台灣對此相當重視，蔡英文總統特別關心「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」草案進度，希望透過突破性作法及國家資源，吸引與國際接軌的優質人才來台。

科研與前瞻部分，沈榮津指出，高科技研發創新涉及國家未來競爭力，包括5G、人工智慧（AI）及下世代半導體等。經濟部啟動「高科技研發中心－大A+計畫」，引進國際前瞻技術，與國內廠商形成策略聯盟夥伴，共同研發創新。

經濟與創新領域方面，沈榮津表示，近期國際大廠紛紛把數位轉型解決方法引入台灣，盼與國內不同類型產業合作發展軟體即服務（SasS）、並進行測試驗證，萃取最佳化參數形成最佳解決方案。政府期盼此類合作模式能成為成功典範，共同分享硬體、軟體與服務價值。

安心社會與智慧生活部分，沈榮津表示，除了健康照護、資通安全、安居家園及智慧生活，核電廠除役也可藉此機會產業化，因為亞太核能市場亦有除役商機，如同綠能產業的歐洲開發商在台設置風場，進行場域測試後便能開發亞洲其他風場。

沈榮津強調，科技發展重點除了以過去產業根基跳躍升級，還要從「以人為本」的核心價值出發，聚焦各界需求推動關鍵策略。透過跨部會、跨領域專家及公民討論，盼凝聚未來國家發展共識，為全民福祉打造新里程碑。

(時報資訊)