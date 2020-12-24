群益期(6024)因應數位金融趨勢，今年啟動數位增長（Ditigal Growth）計畫，以交易體驗、投資情報、業務推動3大增長策略推升使用者體驗（UX），並新設「數位增長處」推動數位轉型，董事長孫天山定調明年為「數位增長」元年，希望以二次成長開創未來10年。

群益期2020年前三季歸屬母公司稅後淨利4.8億元、年增6.24％，惟因現增致使股本膨脹13.29％，每股盈餘（EPS）2.41元，略低於去年同期2.57元。前11月自結稅前淨利7.33億元、年增5.29％，稅前每股盈餘3.63元。

群益期表示，數位增長計畫以感動客戶為目標的使用者為核心，在領先的網路資訊系統基石上，透過網路與新科技創造更好的服務及使用者體驗，並成立「數位增長處」，與北商大產學合作、邀請溫明輝教授擔任顧問，共同以數據化的營運與行銷思維推升使用者體驗。

群益期指出，數位增長處首項研發專利技術「金融業務通訊軟體資訊匯集系統與方法」，應用LINE API社群技術，讓金融資訊自動更新並整合至社群互動卡片，使群益期業務同仁可在LINE社群環境中，以更有趣、更即時方式提供優質服務與內容給客戶。

群益期亦與科技部研究計畫共同研發「投資人交易健檢」，幫助投資人掌握自身投資風格與市場競爭優劣勢，並與數十家金創服務創新平台組成生態系，依投資人交易健檢投資風格與交易特性，建立個人化「交易技能樹」，循序漸進幫助群益客戶增加投資知識與技能。

孫天山表示，數位增長是圍繞客戶需求及客戶體驗發展的一系列數位創新作為，期許提升客戶數位服務體驗，逐步打造出數位世界的群益期2.0。同時，在國外網路交易商相繼進入國內市場競爭之際，也冀盼能攜手國內同業，共同打造更好的投資環境。

(時報資訊)