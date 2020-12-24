小米搶年終商機，宣布在台灣推出10T Pro與小米10，小米10T Pro主打旗艦級處理器、億級像素相機與頂級螢幕，小米10T則主攻商務人士、影音愛好者和手機遊戲玩家提供高規格體驗，兩款手機均搭載高通旗艦晶片Snapdragon 865 5G行動平台，小米盼透過多樣化產品布局，展現完整5G旗艦機市場的決心。

小米10T Pro採用6.67吋144Hz AdaptiveSync變速高更新率螢幕，配備旗艦級高通Snapdragon 865 5G行動平台，更搭載1億像素AI三鏡頭，擁有5000mAh 超大電量及33W快速充電等提供全方位5G旗艦級體驗；小米10T Pro提供宇宙黑與極光藍共兩種顏色，售價為15999元(8GB+256GB)，自2021年1月中下旬開放預購。

小米10T Pro為小米於台灣市場首款搭載1億像素超高畫質旗艦手機，後置1億800萬像素超高解析度AI三鏡頭，主鏡頭搭載三星HMX 1/1.33吋超大感光元件，支援1.6μm四合一大像素功能，提供高達30倍數位變焦並配備OIS光學防手震。

小米10T配備6.67吋144Hz AdaptiveSync變速高更新率螢幕、高通 Snapdragon 865旗艦5G行動平台，搭載6400萬像素AI三鏡頭及5000mAh 超大電量等高規格5G行動體驗；小米10T提供宇宙黑與月光銀共兩種顏色，售價為13999元(8GB+128GB)，自12月28日起在中華電(2412)、遠傳(4904)、小米專賣店、PChome24h購物小米旗艦館、senaonline神腦生活與friDay購物全面上市；首波購買再贈送小米手環5。

小米10T搭載影像表現優異的6400萬像素AI三鏡頭，6400萬像素主鏡頭搭載Sony IMX682感光元件，具備1/1.7吋大型感光元件，支援1.6μm四合一大像素功能，在暗光環境中也可以拍出畫面細節。

(時報資訊)