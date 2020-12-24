乾冷空氣今天報到，愈晚愈冷，氣象達人彭啟明表示，未來一周有3波變天，先是今天午後轉乾溫度略下滑，接著周日下半天鋒面接近，北部、東半部轉為陰沉偶陣雨至下周一，最後下周三入冬第一波寒流報到，最冷時間點在跨年到元旦2天，目前預測低溫只有7到9度，空曠地區因輻射冷卻最低下探5度，天氣風險公司更表示，這波冷空氣有機會挑戰15年來最冷跨年。

彭啟明在臉書指出，今天鋒面遠離台灣，今明(25日)兩天的東北風屬於較乾冷空氣，午後各地水氣減少，恢復多雲到晴，今天只有北台灣短暫陣雨。周五剩東北部、東部有雨，周六、日東北風減弱回溫，全台好天氣，北部17到23度，中南部19到26度。周日下半天到下周一又有鋒面接近，結構不強僅北部、東半部偶陣雨，溫度降到15至16度。

彭啟明說，預期下周三開始，新的一波來自於西伯利亞的強冷高壓南下，台灣下周三入冬最強冷空氣接近迅速降溫，下周三就有機會降到10到12度，最冷時間點落在跨年、元旦(周四、五)，目前許多預測低溫只有7到9度，空曠地區輻射冷卻也只有5到7度，為寒流等級，要到下周末才會回溫。預期一開始周三接近時，會伴隨水氣，偏濕冷，到周四時會轉為偏乾冷。

天氣風險公司在臉書指出，下周三北方強烈冷空氣大舉南下，跨年、元旦將是最冷的時候，根據預報北部低溫下探7至9度，而台北101第一次施放跨年煙火是在2005年1月1日，當年台北最低溫7.6度，「這次冷空氣有機會挑戰15年來最冷的跨年」。

(中時新聞網)