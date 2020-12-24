一名女網友日前表示，她疑似愛上親生弟弟，她說兩人從小感情很要好，對方小學6年級時，兩人還一起洗澡，但對方近期不常回家，她見到弟弟睡在沙發上，竟情不自禁嘴對嘴吻了2次，雖然事後感到後悔，但她認為比起法律制裁、父母反對，她更擔心弟弟拒絕她；網友們則說這經歷真的「毀三觀」，勸她多與異性相處。

該網友在《Zuvio 校園》論壇發文表示，她和弟弟只相差1歲，從小感情就非常好，幾乎天天黏在一起，甚至弟弟到小學6年級他們都一起洗澡，但近日弟弟因為考學測住在宿舍裡，她開始不斷回想兩人度過的時間，她發現自己看待弟弟的方式不像是家人，反而更像異性。

女網友說她愛上親生弟弟，認為比起法律制裁、父母反對，她更擔心弟弟拒絕她。（圖／翻攝自Zuvio 校園）

該網友說，近期看到弟弟是上個月前，我真的變得好想好想他」，好不容易等到弟弟回家了，她發現對方躺在沙發睡著了，「頭殼燒壞掉的我竟然吻了他，而且我還是嘴對嘴親了2次」，她說事後感到非常後悔，但她認為比起法律不認可、父母不認同，她更擔心弟弟拒絕她，「一想到他之後會交女朋友或結婚，我都好想哭。」

網友看了這段「毀三觀」的言論也紛紛留言，「可能只是一時的錯覺吧」、「祝妳能看開，要放掉這段感情想必很難，但是真的必須放下」、「弟弟只是把妳當親姊姊看待，為什麼要讓自己變成這樣呢」、「你會不會身邊就弟弟一個異性，然後又沒什麼實際的戀愛經驗，所以分不清家人喜歡、戀人的愛」。

(中時新聞網)