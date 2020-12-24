推廣動物保育的觀念，學生以保育類動物圖騰設計出木板拼圖、卡片、胸章等商品。（曾文家商提供／劉秀芬台南傳真）

台南市麻豆區曾文家商廣告設計科即日起至25日於校內推出畢業成果展，將動物保育教育融入商品設計，透過寓教於樂的方式，讓小朋友認識保育類動物。

曾文家商原本只有實驗技藝學程的廣告技術班，發展有限，為了讓有興趣的國中畢業生能深入學習廣告設計的領域，3年前學校成立廣告設計科。歷經3年的學習，廣告設計科首屆的學生昨起舉辦畢業成果展，展出學生創意發想的設計作品。

成果展中展出學生分組創作的作品，共有11種不同的創作主題，有學生設計療癒系的小盆栽，以石膏打造盆子，附上種子，經過精美的包裝，可當成禮物送人，種上小植物，非常療癒。

有學生為了推廣動物保育的觀念，將列入保育的曲紋脣魚、山麻雀、豎琴蛙、歐亞水獺、柴棺龜、穿山甲等6種保育類動物圖騰為主，設計出木板拼圖、卡片、胸章等商品，設計以「稀遊記」為題的遊戲，希望讓小朋在遊戲接觸的過程中，認識保育類動物，達到推廣動物保育的觀念。

曾文家商校長陳藝昕說，這是廣告設計科第1屆的畢業成果展，作品內容豐富而多元，學生都花了近4個月的時間用心創作，希望透過這次的成果展，讓大家看到他們滿滿的創意與專業的呈現，歡迎有興趣的家長前來觀看指導，給學生加油打氣。

(中時 )