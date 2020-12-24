歐盟與中國投資協定的談判進入最後關頭，不過近日中方突然提出投資歐洲核電廠的要求，讓談判出現變數。

德國「經濟週刊」（Wirtschaftswoche）今天引述歐盟知情人士報導，中方在談判時認為中國的核電技術比較進步，提出投資歐洲核電廠並採用中國技術的要求。

中國近年大力投資歐洲的電力和港口等基礎建設，德國等國憂心國安風險紛紛設置審查門檻，況且部分國家已決定放棄核電。談判最後關頭中國突然提出投資核電廠的要求，勢必在歐盟內部引發爭議。

歐盟與中國投資協定談了7年，最近由於德國總理梅克爾（Angela Merkel）和中國國家主席習近平施壓出現突破，有機會在今年底前、也就是德國擔任歐盟輪值主席國期間完成談判。知情人士指出，中國在協定中同意開放歐商投資金融、電信、電動車製造等行業。

不過，不僅中方要求投資核電讓談判出現變數，歐盟內部這幾天也出現反對的聲音。

波蘭外長拉奧（Zbigniew Rau）22日在推特上呼籲歐盟應該多與跨大西洋的盟邦─美國磋商，並批評現在與中國簽署協定「過於倉促」。

由於新疆維吾爾少數民族的奴工問題，歐盟與中國對強迫勞動的問題也意見分歧，歐洲議會對中關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Butikofer）一再呼籲中國對國際勞工組織（ILO）有關禁止奴工的核心勞動基準作出承諾，不然歐洲議會不會批准。

(中央社)