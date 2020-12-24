醫師蘇偉碩因公開發表反萊豬言論，遭衛福部依《食安法》告發，但他仍堅持捍衛食安，朋友則提醒若不停止對執政黨的批評，隱私恐被公開。對此，蘇偉碩表示，「退輔會已經這麼做了！」坦言很害怕。

蘇偉碩昨（23）日在臉書表示，好朋友捎來信息，如果不停止揭露萊豬有毒的資訊、不停止對執政黨的批評，本來該受法律和政府保障的隱私將被公開，逐一公審與凌辱。

「事實上，退輔會已經這麼做了！」蘇偉碩直批，這個方法是要殺死他的社會生命，只能停止對公共議題的議論與參與，因為說了也沒有人會相信，不會有任何實質的公共影響力。

蘇偉碩認為這樣的做法，將讓他回到一個實質上的奴隸狀態，不再具有公共生活上的人格與權利，不再具有實質上參與政治活動的公民身分，比褫奪公權還徹底，坦言「我很害怕，很害怕，很害怕！」很想從此閉嘴不再過問世事，和家人從此過著沒有公共生活的小確幸。

醫生蘇偉碩多次於公開場合發表反對萊豬言論，近日遭政府機關「查水表」。（中時資料照）

今上午蘇偉碩更新PO文，除了家人支持外，也有許多朋友致電關心，但因在研究所聽課無法接聽，「彭教授也特別來電給我打氣，很感謝他的鼓勵和支持」，很抱歉讓大家擔心，也想通了，為了愛惜羽毛而封口是沒有用的，封口的烏鴉也不會變成吉祥鳥。

蘇偉碩一早搭高鐵前往立法院，期待民進黨立委能8位壯士效法電影「斯巴達的逆襲」，明知必敗而奮勇抵抗來自府院黨的巨大壓力，缺席、棄權或者投票反對開放萊豬的政策，讓這股對抗威權的精神，號召民眾在未來能聚集更雄壯的力量，推倒架在立法院與民意之間的高欄與鐵絲網。

對此，網友紛紛給予鼓勵，請他一定要先保護自己、保護家人，「謝謝蘇醫師為我們發聲，不論您做何決定，我們都會支持您」「這個綠色獨裁太可惡了」，讚他是醫界良心。

好朋友捎來信息，如果我不再停止萊豬有毒的資訊，不再停止對執政黨的批評。 我本來應該受到法律和政府保障的隱私將被公開，逐一公審與凌辱。 事實上，退輔會已經這麼做了！ 這個方法是要殺死我的社會生命，讓我說的話再也沒有人相信。 我只能停止... 由蘇偉碩發佈於 2020年12月22日 星期二

(中時新聞網)