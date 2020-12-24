科技日新月異，不少家電產品都能與手機應用程式結合。一名網友換了一台新冰箱，運送人員表示有Wifi功能，但他卻不解冰箱連Wifi的用意，便上網詢問。

該名網友日前於PTT發文，家裡換了一台智慧型冰箱，運送人員向他表示冰箱有Wifi功能，要替他設定，但原PO卻不解「誰在外面會管家裡冰箱幾度？東西有冰冷藏就好了不是嗎？」他一連提出好幾個疑問，但還是不解冰箱連Wifi的用意為何？

文章曝光後，不少網友猜疑，「一種噱頭」、「直接幫你叫貨」、「是管理食材的有效期限吧？這樣才不會堆太多放到壞了」、「可能…要開熱點分享？」、「多賣你5000塊啊」、「遠端監控你吃什麼」。

有網友提到一項實用的功能，Wifi其實是一種IOT（物聯網），不少人下班回家趕著要做晚餐，若要解凍食材，又將花上不少時間，若冰箱有Wifi功能，便可讓使用者遠端調節溫度，「好一點的有分層，可以設定解凍阿」。

另外，也有人表示上班族可在外瀏覽家中的冰箱，可避免重複購買的可能性，或是冰箱內部溫度出現異常、門沒關緊閉時，也會發出警告訊息，確保冰箱內食材新鮮，也可有效地幫助控制溫度。

(中時新聞網)