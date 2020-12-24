天主教德蘭啟智中心邀請台南楠西在地的佳安幼兒園與吉兒堡幼兒園，以及楠西社區長者，在楠西幸福小站和德蘭師生歡慶聖誕。（德蘭啟智中心提供／劉秀芬台南傳真）

天主教德蘭啟智中心邀請台南楠西在地的佳安幼兒園與吉兒堡幼兒園，以及楠西社區長者，在楠西幸福小站和德蘭師生歡慶聖誕。（德蘭啟智中心提供／劉秀芬台南傳真）

天主教德蘭啟智中心邀請台南楠西在地的佳安幼兒園與吉兒堡幼兒園，以及楠西社區長者，在楠西幸福小站和德蘭師生歡慶聖誕。（德蘭啟智中心提供／劉秀芬台南傳真）

天主教德蘭啟智中心邀請台南楠西在地的佳安幼兒園與吉兒堡幼兒園，以及楠西社區長者，在楠西幸福小站和德蘭師生歡慶聖誕。（德蘭啟智中心提供／劉秀芬台南傳真）

楠西小站長者志工們特地為慶祝活動準備的美味餐點。（德蘭啟智中心提供／劉秀芬台南傳真）

長期服務關懷台南市楠西社區長者及兒童的天主教德蘭啟智中心，為慶祝耶穌誕生，同享愛與關懷，23日上午邀請楠西在地的佳安幼兒園與吉兒堡幼兒園，以及楠西社區長者，在楠西幸福小站和德蘭師生歡慶聖誕。

慶祝活動由德蘭智青與兒童精心準備的聖經劇揭開序幕，佳安、吉兒堡的小朋友也帶來精彩組曲；會中穿插有獎徵答、摸彩、兒童發展宣導等活動，還有聖誕老公公、老婆婆發送禮物，讓與會師生與長者感受聖誕歡樂氣息。

中午也有楠西小站長者志工們特地為慶祝活動準備的美味餐點，每一樣餐點都是長者志工的愛心與用心製作。

與會來賓除了長期關懷楠西在地的東勢里里長張事民、楠西里里長劉富誠到場祝賀，楠西區公所也贊助聖誕禮物，還有噶瑪噶居蔣揚社會福利慈善事業基金會特別贊助3萬元，以及法性寶林文教基金會贊助5萬元作為活動費用。

德蘭也再次感謝東勢里里長張事民，每個月固定贊助楠西幸福小站慶生活動的麵包與蛋糕；劉興漢先生長期贊助楠西幸福小站，讓在地長者每個月都有美味餐點享用。

今年德蘭智青也在聖誕前夕特別手作健康米餅乾作為義賣使用。聖誕幸福米餅乾為純米磨粉製作，不添加香料色素，吃完可以感覺口腔留有淡淡米香，夾雜些微橄欖油及天然果乾香味，完全不同一般的手工餅乾濃郁奶香。

楠西幸福小站為德蘭社區服務據點，主要提供社區長者、身心障礙者與一般民眾服務，每周均有固定長者共食活動，每月也有慶生會與健康促進融合活動，邀請身心障礙者與長者一同參與。每次活動也有楠西在地志工媽媽及阿嬤協助準備餐點，讓與會的智青及長者享用美味餐點。

德蘭期望藉著聖誕慶祝活動再次為楠西注入活力，經由活動連結不同族群，讓社區長者、幼稚園以及德蘭智青兒童有機會齊聚一堂，彼此關懷與接納，相互分享聖誕喜悅，營造出社區一體的凝聚感。

(中時 )