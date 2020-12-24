長期服務關懷台南市楠西社區長者及兒童的天主教德蘭啟智中心，為慶祝耶穌誕生，同享愛與關懷，23日上午邀請楠西在地的佳安幼兒園與吉兒堡幼兒園，以及楠西社區長者，在楠西幸福小站和德蘭師生歡慶聖誕。
慶祝活動由德蘭智青與兒童精心準備的聖經劇揭開序幕，佳安、吉兒堡的小朋友也帶來精彩組曲；會中穿插有獎徵答、摸彩、兒童發展宣導等活動，還有聖誕老公公、老婆婆發送禮物，讓與會師生與長者感受聖誕歡樂氣息。
中午也有楠西小站長者志工們特地為慶祝活動準備的美味餐點，每一樣餐點都是長者志工的愛心與用心製作。
與會來賓除了長期關懷楠西在地的東勢里里長張事民、楠西里里長劉富誠到場祝賀，楠西區公所也贊助聖誕禮物，還有噶瑪噶居蔣揚社會福利慈善事業基金會特別贊助3萬元，以及法性寶林文教基金會贊助5萬元作為活動費用。
德蘭也再次感謝東勢里里長張事民，每個月固定贊助楠西幸福小站慶生活動的麵包與蛋糕；劉興漢先生長期贊助楠西幸福小站，讓在地長者每個月都有美味餐點享用。
今年德蘭智青也在聖誕前夕特別手作健康米餅乾作為義賣使用。聖誕幸福米餅乾為純米磨粉製作，不添加香料色素，吃完可以感覺口腔留有淡淡米香，夾雜些微橄欖油及天然果乾香味，完全不同一般的手工餅乾濃郁奶香。
楠西幸福小站為德蘭社區服務據點，主要提供社區長者、身心障礙者與一般民眾服務，每周均有固定長者共食活動，每月也有慶生會與健康促進融合活動，邀請身心障礙者與長者一同參與。每次活動也有楠西在地志工媽媽及阿嬤協助準備餐點，讓與會的智青及長者享用美味餐點。
德蘭期望藉著聖誕慶祝活動再次為楠西注入活力，經由活動連結不同族群，讓社區長者、幼稚園以及德蘭智青兒童有機會齊聚一堂，彼此關懷與接納，相互分享聖誕喜悅，營造出社區一體的凝聚感。
(中時 )
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