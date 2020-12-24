小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（24日）財經重點。

【1】缺櫃惡化 明年運價驚人暴漲

歐美疫情嚴重惡化，貨櫃船公司貨櫃平均周轉時間已經從60天提高到100天，船公司本周開始報元月份運價，歐洲線有船公司將目前每大箱（40呎櫃）6,500美元調升到9,500美元、也有報1萬美元，英國報價更達1.27萬美元。

【2】黃天牧：六大產業醞釀 新護國神山

台積電之後，誰是下一個台股護國神山？金管會主委黃天牧23日在立院財委會坦言，台股的確已呈現「M型化」，也因此金管會在2021年6月要推動台股造市制度，推動優質股票增加交易量，至於下一個「新台積電」會出現在哪個產業？黃天牧說：「政府推動六大核心戰略產業，可能有未來的護國神山」。

【3】南科效應 台南土地漲逾2％

南科崛起激勵台南房產價量俱揚，台南市23日公告土地現值也反應此一趨勢，明年公告土地現值平均漲幅達2.52％，其中，有11個行政區調漲幅度超過2％。台南市長黃偉哲表示，受南科效應帶動，對於快速開發地段，必須及時反應調幅。

【4】Apple Car將提前上路 供應鏈搶單

特斯拉最大勁敵將提前問世！蘋果首款電動車「Apple Car」最快可望於明年9月發表，蘋果股價22日創新高。法人看好，電動車成長趨勢，相關台廠有望受惠，包括產品可以搭載於電動車上的蘋果供應鏈，及部分特斯拉供應鏈，皆可望大啖Apple Car商機，帶動崧騰、界霖及和勤23日股價漲逾4.5％，電動車概念股上攻。

【5】川普轟國會丟臉 要求加碼紓困

向來不按牌理出牌的美國總統川普周二（22日）晚間意外砲轟國會通過的9千億美元財政紓困案實在「很丟臉」。他除了大肆批評該案當中有太多無用支出，並還要求國會修改內容，包括將發放給美國民眾的現金補助金額從600美元加碼到2,000美元。

(中時新聞網)