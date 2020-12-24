美國經濟數據好壞參半，川普不滿新刺激法案規模，華爾街資金轉向能源、旅遊、航空等傳統產業，收盤四大指數漲跌幅介於-0.74%~+0.38%之間。其中，科技股漲少跌多，僅有FB、GOOGLE、INTEL表現較佳；台積電ADR下跌0.17 %、聯電ADR上漲0.49%。

因新增一宗本土新冠肺炎案例，周三台股早盤在平盤附近震盪，但11點過後，亞股與電子股逐漸回穩，帶動指數緩步上揚，收盤報14,223.09點，上漲45.63點，漲幅0.32%。

OTC指數開高震盪，收盤上漲0.95%，收179.45點。

加權技術面與籌碼面：

(1)、均線：周三台股收下影線紅K棒，暫時守穩月線之上。

(2)、量能：成交量2,207.55億元，後續仍需維持價漲量增趨勢為宜。

(3)、技術指標：日KD指標持續向下，MACD柱狀體零軸之下走低。

(4)、法人籌碼：三大法人合計-4.88億元；外資+6.84億元、投信-6.86億元、自營商-4.85億元。

操作建議，國際股市持續在高檔震盪，時序接近聖誕節與過年，所以市場交易量不易放大，留意新冠疫情後續發展。操作上，建議仍以小部位操作為宜，慎防追高的風險。

選股方向可留意12月預期營收表現佳、中長期趨勢明朗的5G、半導體、金融、車用、綠能、運動風、運輸/原物料、內需等。

(時報資訊)