據韓聯社報導，23日晚韓國前總統朴槿惠新冠栓篩報告出爐，結果為陰性沒染疫。

因收押朴槿惠的首爾看守所傳出疫情，目前共有3人確診，故看守所內3100位收押者需全面接受栓篩。

5月份，朴槿惠收押的看守所也曾爆出疫情。至於12月15日，收押韓國另名前總統李明博的首爾東部拘留所，也爆出有疫情發生。不過，經栓篩後，李明博檢測結果也是呈現陰性，無染疫疑慮。

(時報資訊)