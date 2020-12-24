《國際社會》韓國收押前總統朴槿惠 栓篩後陰性無確診 08:182020/12/24 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據韓聯社報導，23日晚韓國前總統朴槿惠新冠栓篩報告出爐，結果為陰性沒染疫。 因收押朴槿惠的首爾看守所傳出疫情，目前共有3人確診，故看守所內3100位收押者需全面接受栓篩。 5月份，朴槿惠收押的看守所也曾爆出疫情。至於12月15日，收押韓國另名前總統李明博的首爾東部拘留所，也爆出有疫情發生。不過，經栓篩後，李明博檢測結果也是呈現陰性，無染疫疑慮。 廣達女接觸者採檢陰性 3人未出爐 新聞透視》國內253天無本土病例破功！凡事指揮中心說了算 防疫很堪慮 (時報資訊) #收押 #韓國 #朴槿惠 #陰性 #看守所 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際社會》法國周三重啟邊境 迎接往法人員 10:002020/12/23 財經 韓流來襲 戴出你的時尚好鏡 04:102020/12/24 產業財經 境外移入＋6自菲律賓、印尼入境 皆持陰性報告確診 14:202020/12/23 生活 不許見外國官員或發表文章 禁離住所 黎智英千萬港幣交保 不得受訪 04:102020/12/24 焦點要聞 高雄女居檢14天後揪團吃鍋 驚爆確診9友人隔離 16:212020/12/23 生活 強化機組人員檢疫規定 衛福部：擬採檢及延長居家檢疫時間 10:382020/12/23 生活 發病10天後應無風險 指揮中心：討論放寬確診者返台條件 17:302020/12/23 生活 病毒變異引恐慌 英淪國際棄兒 04:102020/12/23 焦點要聞 太陽能股多點開花 股價放閃 04:102020/12/24 證券．權證 泰國、不丹、澳洲疫情升溫 即起調整為中低風險國家 14:182020/12/23 生活 廣達妹密切接觸者二採結果出爐 陳時中：只剩3人檢驗中 13:502020/12/23 生活 財經熱門新聞 它正奪取世界經濟的王位？ 德媒：歐美只能觀望 - 財經 《類股》晶電、隆達最後交易日 股價華麗轉身 - 財經 遭川普一刀斃命 專家爆第二個華為死期快了 - 財經 企業數位轉型準備好了嗎？勞動部祭補助讓企業來辦訓 - 財經 - 工商 車用電子迎錢潮 大股東狂買自家股 - 要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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