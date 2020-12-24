兆豐金(2886)旗下兆豐銀行統籌主辦並擔任管理銀行之永豐金租賃(股)公司香港子公司SinoPac Capital International (HK) Limited（香港永豐金資本國際有限公司）3+1年期美金1.6億元聯合授信案，參貸銀行尚包括合作金庫、第一銀行、彰化銀行、上海商銀、新光銀行、臺灣企、日盛銀行、高雄銀行及遠東銀行，合計10家銀行共襄盛舉。

永豐金資本國際(香港)為永豐金租賃(股)公司布局香港、東南亞及境外市場所成立之重要子公司，香港子公司主要延續原BVI子公司-SinoPac Capital International Limited之業務發展方向，提供海外台商等客群在兩岸、東南亞及境外等地之融資管道，主要營運項目為海外機器設備、原物料及船舶等融資及分期付款業務，除能協助企業取得營運所需資金外，也配合政府新南向政策及各項產業國際化政策，提供台灣中小企業前進海外拓展商機之協助。

母公司永豐金租賃為永豐金(2890)100%持股之子公司，近年除深耕台灣、西進大陸，也布局東南亞及境外等市場，掌握商機也積極擴展業務，對租賃整體營運、獲利將大有助益。該案資金用途為充實中期營運週轉金，在各大行庫踴躍認參下，超額募集逾1.36倍，最終以美金1.6億元簽約。

(時報資訊)