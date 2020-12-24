全國語文競賽將於昨日於台南市和順國小舉行頒獎典禮，麻豆區黎明高中黃胤恩同學連續2年代表台南市出賽，繼去年獲得全國閩南語演說特優，今年又獲得全國閩南語朗讀優等，指導老師黃子芸表示，演說與朗讀是截然不同的領域，黃胤恩將十篇文章練得爐火純青，實屬不易。

黃子芸表示，朗讀時必須要能體會文章的意境，每個段落，作者要傳達的情感，不論抑、揚、頓、挫，甚至標點符號停頓的時間等，都需要用心練習，才能精確傳達。黃胤恩經全市分區賽、市賽層層過關斬將贏得殊榮，全校師生與有榮焉。

校長羅家強表示，除了國語文競賽外，黎明於今年全國高級中學閱讀心得寫作大賽共獲得4名特優、7名優等、10位甲等，獲獎率超過8成，寫作能力培養也是學校的重點教育。

除國語文競賽外，黎明中學在英語文競賽也屢傳佳績，國中英語文讀者劇場比賽由蘇品豪等8位同學榮獲優等獎，英語說故事林心蕾同學獲得甲等獎，英語團體歌唱獲得表現優良，高中部參加外交小尖兵比賽榮獲優良表現隊伍。

羅家強說，黎明中學積極推廣英語文教學，平時班班每周兩節外籍老師的英語會話課，實施小班教學，將語言融入生活情境，鼓勵學生全方位、有效學習英語文，增強自我競爭力，並且擁有國際溝通能力。

(中時 )