娛樂圈常出現不願同場的情況，不論是私人恩怨或感情因素都有，有時主辦方還得巧妙錯開兩人出席時間，像是藝人黃子佼出道至今32年，妙語如珠的主持功力，多次奪下金鐘獎主持人獎項外，也是各大記者會及典禮力邀的不二人選，站穩主持界一哥地位的他，3年前突然以「私人恩怨」為由，拒絕與宥勝同台，還疑似怒辭微風之夜主持棒，引發網友議論。

根據《鏡週刊》報導，黃子佼3年前以「私人恩怨」為由，拒絕在微風之夜與宥勝同台，還氣到在臉書上發文「我不賺這個錢沒關係」，讓外界推測兩人疑似結下樑子，對此黃子佼不願透露失和原因，不過宥勝倒是坦承有錯在先，因此網友懷疑導火線應該是宥勝與孟耿如演出偶像劇《22K夢想高飛》時，兩人不只在戲中有不少親密鏡頭，就連幕後花絮中，兩人更是3秒鐘親了6下，推測是兩人鬧翻原因。

對於與黃子佼的私人恩怨，宥勝坦承有錯在先。（圖／中時資料照）

對此黃子佼本人否認此事，強調自己沒那麼小心眼，如果是這件事惹火他，那就叫做「公事」，而他所說的「私事」原委只有五個人知道真相，失和原因並沒有打算公開的意思，接著強調：「這個祕密會帶到棺材裡」。

而娛樂圈不願同場出現不僅一例，像是電影《比悲傷更悲傷的故事》改拍影集版，柯佳嬿以檔期無法配合推掉邀約，避開與前男友王柏傑同劇演出，但金鐘獎封后時，則是由王柏傑頒獎給她，互動可說相當尷尬，至於傳出「后不見后」心結的劉嘉玲，也曾被指出為避開張曼玉婉拒出席金馬獎。

(中時新聞網)