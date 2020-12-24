Tonight’s scheduled Houston Rockets season opener at Toyota Center vs. the Thunder has been postponed in accordance with the NBA’s Health & Safety Protocols. Information regarding the rescheduled date of the game will be made available at a later time.



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原定24日上午9點在休士頓舉行的火箭與雷霆開幕戰，隨著「大鬍子」哈登遭聯盟認定違反「健康與安全守則」無法出賽，多名球員也捲入新冠肺炎疑雲，火箭參賽人數已經不滿8人，火箭官方宣布這場比賽延期，何時可以重新開打還不知道。

哈登因為先前跑去夜店狂歡影片，遭到聯盟調查認定他在訓練營期間出席公開場所，明顯違反健康與安全守則，所以宣告他不能打今天比賽，哈登與火箭還不清楚他將缺席幾場比賽，也不知道他是否會遭到聯盟禁賽，目前聯盟宣布他被罰款5萬美元。

更麻煩的是，根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞爆料，火箭目前有3名球員新冠檢測呈現陽性或無定論，4名球員處於新冠接觸追蹤進行隔離，所以儘管剩餘火箭球員今天再次受檢結果全都呈現陰性，還是湊不齊可以出賽的人數限制。

查拉尼亞更清楚指出，火箭菜鳥前鋒小肯揚馬丁在過去24小時內，先是呈現陽性，接著呈現陰性，目前還在等待第3次檢測結果，由於他曾跟沃爾、考辛斯等火箭隊友一起去剪髮，進而觸發沃爾與考辛斯必須接受追蹤隔離，才讓火箭捲入嚴重新冠疑雲。

(中時 )