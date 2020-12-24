這個外送員太過分了！一名在診所工作的女網友分享，開會訂飲料，結果外送途中灑了，外送員抵達不但沒有卸責，還一肩攬起所有責任，不但幫忙清理垃圾，兩小時後帶著三杯全新的飲料補給她，讓原PO大受感動，引發網友熱議，外送員暖的過份，用小費欺負他。另也有許多人歪樓喊說，好像是一段愛情故事的開頭，快在一起。

一名女網友昨在《爆怨公社》發文分享，「沒遇過這麼過分的外送人員！」工作的診所一如往常要開會，所以訂了飲料，結果外送員抵達時卻連連道歉，因為其中一杯飲料的蓋子沒蓋好，所以在運送途中灑了出來。

原PO指出，那位外送員不但沒有推卸責任，先協助他聯繫客服退款之後，還主動清理灑出來的飲料，甚至想要自掏腰包補飲料給她。即便她連連表示「客服會退她錢，因此不要多花費了，真的沒關係！」但外送員仍在2小時後，帶著三杯飲料折返。

原PO也說，記得當時外面還下著大雨，看見外送員帶著三杯飲來回來的瞬間，讓她很感動，只覺得這位外送員讓冷冷的天都暖了起來。她也立刻詢問他是否自己貼錢買飲料，若是就想要補給他，但對方卻不斷否認，並很快的跑離現場。

外送員無敵暖心的表現，引發網友熱議，吸引了2.2萬人狂讚，「這麼過份為什麼沒肉搜用小費打爆他」、「實在是太過分了，害的我都想叫外送了」、「這種天氣遇上這種外送員，根本整個人都暖起來了啊」、「連老公都不知道有沒有這麼貼心，太難得了」、「好暖啊」、「可以用小費欺負他」。

另也有不少人歪樓直喊「在一起！」，「這麼過分的人！你怎麼沒有過分的以身相許」、「感覺追上去會有劇情外的發展」、「在一起！在一起！在一起」、「感覺像是一段愛情故事的開頭」、「衝上去表白」。

(中時新聞網)