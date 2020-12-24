陸媒《環球時報》24日綜合外電報導，中國和俄羅斯空軍22日實施第二次聯合空中戰略巡航，兩國頻繁互動，美國及其盟友擔心中俄會團結一致對抗西方，甚至可能會「軍事結盟」。但俄中專家都認為，中俄聯手最主要的目的，是維護世界格局的戰略穩定，同時也是為了應對美國拉攏一些國家搞地緣政治對抗，對中國和俄羅斯的瘋狂打壓。

德國之聲23日報導，一名日本防衛省官員受訪時稱，中俄行動並未進入日本領空。雖然國際法並未對防空識別區做出具體規定，然而依照國際慣例，外國軍機在進入他國防空識別區前通常會事先通報飛行計畫並告知飛入位置，而這次日本並未收到關於這次行動的通知。

《環球時報》報導，匿名的中國軍事專家23日表示，此類聯合巡航行動，美國和它的盟國一直在進行。美國一直聲稱，在國際法允許的任何範圍內都應該自由通過。中俄軍機這次進行的也是正常的聯合巡航，完全是在國際法允許的範圍內活動。

《環時》引述美聯社報導，俄中轟炸機在西太平洋聯合巡邏任務，是向外界顯示莫斯科和北京正在深化軍事合作關係的一個訊號。此前，俄中一直稱讚他們之間的「新時代全面戰略協作夥伴關係」，否認兩國可能結成軍事同盟的任何說法，但不久前俄羅斯總統普丁表示，「俄中在理論上存在建立軍事同盟的可能性」。

韓國KBS電視台23日稱，中俄此次動用戰略轟炸機進行聯合軍演，絕非簡單的共同訓練，有著眾多政治和戰略意圖。俄方選擇刺激美國的軍事盟國南韓和日本，試探拜登團隊態度。在以「五眼聯盟」為中心的對華包圍網日漸增大的情況下，中國也覺得有必要通過展示中俄戰略團結進行反制。

《環球時報》報導，美國國會山莊新聞網站稱，一些人擔心中俄將成為軍事盟友，但俄中關係將如何發展，很大程度上取決於美國的外交政策。

《環球時報》專訪中國外交學院國際關係研究所李海東教授稱，有一些分析擔憂世界格局有重新陣營化的可能，但這主要取決於美國。美國一些人想搞新冷戰，他們還期待在拜登上台後結成聯盟來遏制中俄。

上述匿名的軍事專家也表示，美國現在給中俄如此巨大的威脅，中俄肯定要有所反應。「美國和西方也要好好想想，冷戰真的符合美國和西方的利益嗎？如果中俄真的結盟，也是被美國和西方給逼的。」

(中時 )