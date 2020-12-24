台北市中山區錦州街某住宅大樓，22日上午有民眾報警，不斷有雜物從樓上丟下來，險砸中路人，警消獲報後，破門進入查看，赫然發現一名32歲潘姓男子，疑心臟疾病發作倒臥房內，送醫搶救依然不治。潘男的母親事後心碎說：「兒子是在發求救訊號，才會丟東西到樓下，可是還是來不及」。

事發當天上午9時許，有民眾經過錦州街某住宅大樓，差點被從樓上丟下來的雜物紗窗與雜物砸中，警消獲報到場，便通知潘母與里長，一同上樓破門進入潘男的住處，不料進入後驚見潘男人已昏迷，倒臥在房內，緊急叫救護車將人送醫搶救，潘男經院方插管急救，傍晚仍宣告不治。

檢警相驗後，研判潘男是心臟疾病發作猝死，潘母聽後心痛說，兒子當時可能是身體不適，才會痛苦地往樓下丟雜物求救，想引起路人注意，可是還是來不及。

據了解，潘男多年前在錦州街開國術館，負責幫人喬骨、推拿，後來染毒吸食K他命，開始不務正業，不僅國術館歇業，還入獄戒治，直到今年才出獄，沒想到沒再碰毒，還是不幸猝死，遺體也未驗出毒品反應，令左鄰右舍不勝唏噓。

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(中時新聞網)