阿瘦(8443)(阿瘦皮鞋)啟動轉型，不僅在門市推出「動態足壓測量」提供消費者客製化專業服務，亦將數據延伸至醫療保健領域，公司更積極衝刺會員，跨足生活用品，推出「年貨大街」生活提案，陸續開賣「羅媽咪年菜」預購和年節週邊商品，搶攻振興券最後倒數與年節送禮採購商機，目前年菜預購已熱銷逾50%。

新冠肺炎疫情重創零售業，阿瘦今年營運亦受到不小的影響，今年前3季稅後虧損為1.44億元，每股淨損為2.16元，累計前11月合併營收為11.98億元，年減15.93%。

儘管營運成績未盡理想，阿瘦近幾年推動企業數位轉型，一方面強化倉儲、配銷物流管理，輔導供應商智能生產及在地化生產，減少供貨等待期，另一方面亦專注會員經營，將會員導入行動會員，提供顧客多元化服務，目前會員總人數達165萬人，其中足測用戶達20萬人，會員客製化服務亦帶動購買客單價提升，為公司營運注入新動能。

除會員人數持續成長，阿瘦也跨足生活用品，朝多角化、多元化的經營模式邁進，看準年終禮品和國內圍爐市場，阿瘦皮鞋以總裁夫人手路菜為主打推出「羅媽咪年菜」，呈現十道精緻且充滿人情味的暖心佳餚，強調豐盛食材和正宗古早味，將豐厚的心意從食材延續到餐桌，只要經過簡易的調理、加溫手續，山珍海味馬上上桌，讓顧客在家也能輕鬆享用總裁級的圍爐盛宴，大幅省去張羅的煩惱與時間。

阿瘦表示，年菜銷售主要是為了服務會員需求，今年預計限量2500套，目前年菜預購已熱銷逾50%；不只年菜，阿瘦也推出「年貨大街」美好生活提案，為顧客嚴選百種年節必吃、家戶必備的當紅年貨，從自有品牌「羅媽咪廚房」人氣伴手禮、年節禮盒、獨家商品、美酒、水果、生活用品，到時下最夯的健康家電、廚房鍋具，豐富商品應有盡有，並祭出優惠刺激買氣，可望帶動相關業績成長。

在本業鞋品部分，阿瘦皮鞋人氣輕運動鞋款「萬步健康氣墊鞋」系列自去年推出以來受到廣大消費者的關注與喜愛，迄今已累積銷售超過5.2萬雙，穩坐2019年到2020年度暢銷冠軍；延續該系列向來主打的舒適、穩定、抗震性能，阿瘦皮鞋明年將陸續推出多款全新配色，搭配獨特雙效氣墊、專利奈米抗菌皮革及輕量超彈力大底，減壓抗震功能再提升，滿足需要長時間穿鞋的消費者追求外型與機能兼具的穿著需求。

(時報資訊)