台中市中華路夜市今年5月間發生大火，26歲林姓男子吸食安非他命後，持打火機開瓦斯桶縱火，火勢延燒造成16戶店鋪燒毀、數人遭嗆傷。台中地院審理時，林男經醫生鑑定，認定犯案時有幻聽、幻覺、妄想等症狀，依法減刑，判5年6月，全案可上訴。

據悉，林男在5月21日凌晨間因故心情煩悶，吸食安非他命後到中華路夜市附近的店家騎樓徘徊，當時正值店家收工打烊時間，員工發現覺得相當可疑而報警。

台中市警方獲報到場，林男看到警察後，竟一手持打火機，另手就近取店家放在騎樓的瓦斯桶，向到場盤查的員警喝斥「不要靠近，不然要點燃瓦斯」，林男還打開瓦斯桶的氣閥開關，讓瓦斯氣逸漏。

警員立即退離約距林男6公尺處，一方面安撫他的情緒，但林男竟以打火機點燃瓦斯引發火勢，隨後逃離現場，經警員緊追壓制，並通報消防局前來搶救。

夜市攤商多易燃物相當多，火勢一發不可收拾，附近16家攤商店鋪付之一炬，財損嚴重，並有3、4人受到嗆傷送醫。警方在林男身上查獲打火機，並循線在他住處查獲安非他命毒品。

全案於9月8日起訴後，全案於昨（23日）宣判，審理期間林男聲稱，工作時會吸食安非他命，案發前曾出現幻覺，導致精神恍惚，甚至一直覺得有歹徒跟蹤他，事發當時見到警察誤認為歹徒，才一時緊張點燃瓦斯桶。

台中地院則委任彰基向林男做精神鑑定，經院方鑑定後，判定林男在案發前有出現幻聽、幻覺、妄想等症狀，犯行時也出現認知功能低落的情形，此要件符合減刑條件，法官酌情後依法減刑，依公共危險罪判5年6月，全案可上訴。

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(中時新聞網)